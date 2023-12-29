Perez, 2024 için gözünü şampiyonluğa dikti
Red Bull pilotu Sergio Perez, 2024 yılı için hedefinin şampiyonluk olduğunu söylüyor.
2023 sezonu Sergio Perez'in kariyerinin en iyi sezonuydu; şampiyonayı ilk kez ikinci sırada bitirmeyi başardı.
Fakat Max Verstappen'in 19 galibiyetine karşı sadece iki galibiyet aldığı ve Hollandalı pilotun topladı puanın yarısından daha azını aldığı düşünüldüğünde, aslında o kadar da harika bir yıl değildi.
Yine de Perez'in cesareti kırılmadı ve 2024 için kendisine şampiyonluk hedefi belirlemiş durumda.
Perez, 2024'te dünya şampiyonluğu için yarışmayı bekleyip beklemediği sorulduğunda şunları söyledi: "Bu benim ana hedefim."
"Sezonu zaten ikinci olarak bitirdim, bu yüzden daha da iyisini yapmak istiyorum."
"Bunun ne kadar zor olduğunun farkındayım fakat elimden geleni yapacağım."
"Kışın kendimi, yeni sezona mümkün olan en iyi seviyede başlamak ve istikrarlı sonuçlar almak için en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım."
"Bu yıl sezonum inişli çıkışlı geçti ama gelecek yıl fırsatlarım olacak."
"2023 aracıyla ortak bir dil bulmayı başaramadım. Umarım durum yeni sezonda çok daha iyi olur."
"Son birkaç yarışta gösterdiğim performans beni 2024 için cesaretlendiriyor."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing, talks to the press
Son Haberler
RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?
RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz? RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?
2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?
2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti? 2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?
Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor
Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor
Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor
Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar