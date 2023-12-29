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Perez, 2024 için gözünü şampiyonluğa dikti

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2024 yılı için hedefinin şampiyonluk olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

2023 sezonu Sergio Perez'in kariyerinin en iyi sezonuydu; şampiyonayı ilk kez ikinci sırada bitirmeyi başardı.

Fakat Max Verstappen'in 19 galibiyetine karşı sadece iki galibiyet aldığı ve Hollandalı pilotun topladı puanın yarısından daha azını aldığı düşünüldüğünde, aslında o kadar da harika bir yıl değildi.

Yine de Perez'in cesareti kırılmadı ve 2024 için kendisine şampiyonluk hedefi belirlemiş durumda.

Perez, 2024'te dünya şampiyonluğu için yarışmayı bekleyip beklemediği sorulduğunda şunları söyledi: "Bu benim ana hedefim."

"Sezonu zaten ikinci olarak bitirdim, bu yüzden daha da iyisini yapmak istiyorum."

"Bunun ne kadar zor olduğunun farkındayım fakat elimden geleni yapacağım."

"Kışın kendimi, yeni sezona mümkün olan en iyi seviyede başlamak ve istikrarlı sonuçlar almak için en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım."

"Bu yıl sezonum inişli çıkışlı geçti ama gelecek yıl fırsatlarım olacak."

"2023 aracıyla ortak bir dil bulmayı başaramadım. Umarım durum yeni sezonda çok daha iyi olur."

"Son birkaç yarışta gösterdiğim performans beni 2024 için cesaretlendiriyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing, talks to the press

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, talks to the press

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