Perez, 2023'teki düşüşünü anlattı: "'Bu kadar kötü olamam, bir şeyler oluyor' diye düşündüm"
Sergio Perez, Red Bull'un 2023'teki mücadelesinin Formula 1'i nasıl 'eğlenceli olmaktan çıkardığını' ve 'şimdiye kadarki en kötü hafta sonundan' sonra neden ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, startta temas ederek Meksikalı sürücünün kaza yapmasına neden oldular
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