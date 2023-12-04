Perez, 2023'teki düşüşünü anlattı: "'Bu kadar kötü olamam, bir şeyler oluyor' diye düşündüm"

Perez, 2023 Azerbaycan Grand Prix'sini kazanarak takım arkadaşı Max Verstappen ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti.

Verstappen'in dokuzuncu sırada yer aldığı Miami Grand Prix'si sıralama turlarında elde ettiği pole pozisyonu öne geçmek için bir şanstı ancak Hollandalı pilot o yarışta Perez'i geride bıraktı.

Bir sonraki yarış olan Monako'dan itibaren Perez, araçla mücadele etmeye başladı ve arka arkaya beş yarışta Q3'e kalamadı.

2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Meksikalı pilotun üzerindeki baskı artmaya başlamıştı ve Daniel Ricciardo'nun Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri'ye getirilmesiyle bu baskı daha da arttı.

Perez'in kırılma noktası Katar Grand Prix'si oldu çünkü Perez o yarışı, şampiyonluğu garantileyen takım arkadaşı Verstappen'in 80 saniyeden fazla gerisinde 10. sırada bitirdi.

Alarm zilleri bir süredir çalıyor olsa da Perez bu yarışın ardından o kadar sarsılmıştı ki üç gün boyunca simülatör çalışması yapmak ve mühendisleriyle beyin fırtınası yapmak için takımın genel merkezine gitti.

Autosport tarafından Perez'e harekete geçmek için neden Katar sonrasına kadar beklediği sorulduğunda Meksikalı pilot şu yanıtı verdi: "Çünkü Katar gerçekten de uzun zamandır hatırladığım en kötü hafta sonuydu, muhtemelen bu spordaki en kötü hafta sonumdu."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

"O kadar kötü bir hafta sonuydu ki gerçekten şöyle hissettim: 'Bu kadar kötü olamam, bir şeyler oluyor' diye düşündüm."

"Arka arkaya yarışlar yaptığınızda, bazen her şeyi gözden geçirmek için yeterli zamanınız olmadığını hissedersiniz. Bu yüzden, hangi yöne gittiğimizi anladığımızdan emin olmak için biraz zaman ayırmamız gerektiğini hissettim."

"Açıkçası, araç ayarlarında bir eksiklik vardı ve bu konuda ilerleme kaydedemedik."

"Ancak bunun üstesinden gelmeyi başardığımızda, telafi etmeye çalıştığımız pek çok şeyi anladık."

"Bence bu bizim açımızdan gerçekten çok iyi oldu. Yani, bunun olması kötüydü ama bir bakıma da gerçekten iyiydi çünkü ekibimizi güçlendirdi."

Geleceğiyle ilgili spekülasyonların ortasında Perez, işinden aldığı zevki tamamen kaybettiğini kabul ettiği düşüşe rağmen hiçbir zaman çekip gitmeyi düşünmediğini söyledi.

33 yaşındaki pilot, "Hayır, bu en kolay yol olurdu."

"Ama ben kariyerimin bu aşamasında pes edecek ve kariyerimi bu şekilde bitirmek isteyecek bir adam değilim. Bu hiç yapmayı düşündüğüm bir şey değil."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing

"Sahip olduğum sorumluluğun farkındayım ve sonuçlar için etrafımdaki insanları suçlayacak biri değilim. Günün sonunda bunun sorumluluğunu aldım ve durumu değiştirmem gerekti." dedi.

Ricciardo söylentileri hakkında ise, "Dürüst olmak gerekirse, bunu düşünmüyordum. Daha çok hafta sonlarının tadını çıkarabildiğimden ve bunu yapabildiğimden emin olmaya odaklanmıştım."

"O kadar zor hafta sonları geçiriyordum ki hiç eğlenmiyordum. Buradayım, çünkü yaptığım işi hâlâ seviyorum ve çok keyif alıyorum. Ana odak noktam da buydu, işleri tersine çevirmeye gerçekten ihtiyacımız vardı."

"Birkaç ay gerçekten zor zamanlar geçirdim. Şampiyonluk mücadelesinden ayrılıp zor bir duruma düştüm ve araca güvenim kalmadı."

"Ama günün sonunda, eğer Red Bull'da olmak istiyorsanız, zihinsel olarak çok güçlü olmalısınız. İyi günlere kıyasla, kötü günlerinizde çok daha fazla şey öğreniyorsunuz." yorumlarında bulundu.

Perez'in savaşçı ruhu Meksika'da kendini gösterdi ve ilk virajda liderliği ele geçirmek için dışarıdan cesur bir hamle yaptı.

Perez, "Eğer başarabilirsem viraja ilk giren olmak için bir seçeneğim olduğunu hissettim. Ne yazık ki işe yaramadı ama büyük bir sonuç olabilirdi."

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, startta temas ederek Meksikalı sürücünün kaza yapmasına neden oldular

"Şampiyonluk için savaşıyorsam, bu kadar agresif olamayacağımı düşünüyorum ama ikincilik için savaşıyorsanız, o zaman farklı bir hikaye vardır." dedi.

Sezonun son üçte birlik bölümünde, Las Vegas'ta sadece bir podyum elde eden ve Verstappen'in yarısı kadar puan toplayan Perez, sezon dışında daha fazlasını bulması gerektiğinin farkında ancak Katar'dan sonra sergilediği performansların 2024 için cesaret verici olduğunu düşünüyor.

"Her zaman insanların sadece Abu Dabi'de nerede bitirdiğinizi hatırlayacağını söylerim ama geçirdiğim yılın farkındayım."

"Çok şey öğrendiğimi düşünüyorum ve sezonumuzu nasıl tersine çevirdiğimizden dolayı mutluyum."

"Gerçekten eskisinden daha güçlü çıktık ve o kötü günleri iyi değerlendirdik."