Perez: "2023'te mücadeleler daha da yakın olacak"

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Bugün Red Bull RB19'u tüm gün sürecek isim Max Verstappen olacak. Dolayısıyla Sergio Perez için pek de aksiyonlu bir gün değil. Yine de Meksikalı pilot padoktan ayrılmıyor ve takım yakından takip ediyor.

Verstappen sabah bölümünde yeni RB19 ile 1:32.959 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı. Bu da "Red Bull kaldığı yerden devam ediyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Perez kendileri için pozitif bir sabah bölümü olsa da, mücadelenin çok yakın olacağı görüşünde.

Perez, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Red Bull Racing'deki üçüncü yılı için şöyle dedi: "Kesinlikle çok heyecan verici; Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, marcó el camino en el arranque en Bahréin. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Geçen yıl sahip olduğumuz aracı geliştirmek adına, takımla birlikte gerçekten çok çalışıyoruz."

"Herkes çok çalışıyor. Bu sabah mücadelenin çok daha sıkı olduğunu görüyorduk. Nerede olduğumuzu anlamak kolay olmasa da, takım olarak kesinlikle iyi bir başlangıç yaptık."

"Şahsen geçen yıla kıyasla gelişmek istiyorum. İleriye doğru bir adım daha atmak ve şampiyonada iki basamak daha yükselebilmek için, her açıdan gelişmek istiyorum."

"Şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorsanız, 23 yarış boyunca istikrarlı olmanız gerekiyor. Bence kilit nokta bu."