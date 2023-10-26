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Perez: "2023, Red Bull'daki en karmaşık sezonumdu"

Sergio Pérez, 2023'ün Red Bull'da geçirdiği en zor sezon olduğunu belirtti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, 2020 sezonunun ardından Red Bull Racing'e katılmış ve kariyeri için yeni bir sayfa açmıştı.

Geride kalan yıllarda tutarlı performans göstermekten çok uzak kalan Perez, bu yıl daha da zorlandı ve uzun zamandır galibiyet alamıyor.

Takımdan gönderileceği söylentilerinin ardından hem Perez hem de Red Bull kampı, Meksikalı sürücünün 2024 sonuna kadar takımda kalacağını belirtiyorlar.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında Perez, 2023'ün Red Bull'daki en zor yılı olduğunu söyledi.

Perez, "Evet, bu yıl en karmaşık yılım oldu çünkü şampiyonluk için mücadele ediyordum ve sonrasında her şey değişmeye başladı."

"İnsanlar bir aracı 300 km/s hızda sürerken içerisinde rahat hissetmemenin nasıl bir şey olduğunu asla anlayamayacaklar."

"Başlangıçta harika bir aracımız vardı fakat aracı doğru ayarlara getirmek giderek zorlaştı."

"Benim için önemli olan kontrol edebildiğim şeylere odaklanmak ya da yapabileceğim en iyi iş için mühendislerimle çalışmak."

"Takım benim nerede olduğumu, bir sürücü olarak seviyemi ve onlara ne verebileceğimi biliyor. Tüm yıl boyunca ana odak noktam bu oldu." dedi.

Eleştiriler hakkında tekrar soru sorulduğunda, Perez, "Bu benim enerjimi biraz bile götürmüyor; yılın bu noktasında enerjimi değiştirebileceğim şeylere ayırmam çok önemli." dedi.

Sergio Pérez, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Sergio Pérez, Red Bull Racing

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