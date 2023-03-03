Perez: "2023 F1 arka lastiğinin kötü olması, spor için iyi bir haber"

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Pirelli, 2023 için önden kaymayı azaltmak amacıyla bu yıl ön lastikleri daha güçlü hale getirmeye çalışmıştı.

Fakat geçen hafta hafta Bahreyn'de, yeni lastiklerle yapılan ilk testin ardından dünya şampiyonu Max Verstappen, ön lastiklerin aynı hissi verdiğini ancak arka lastiklerin daha zayıf olduğunu söyledi.

Verstappen, "Daha az önden kayma var fakat bunun temel nedeni, büyük oranda arka lastiklerin geçen yılki kadar iyi olmaması. Ön lastikler de aynı görünüyor." dedi.

Perez, Verstappen'in değerlendirmesine katılıyor fakat denge değişiminin yarış stintinde lastikleri yönetme konusunda kendilerine yardım edebileceği görüşünde.

Motorsport.com'a konuşan Perez, 2023 lastiklerinin hissi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Ben de benzer görüşteyim."

"Bence arka taraf kötü yönde gelişti fakat bence bu iyi bir şey çünkü geçen yılki lastikler cidden berbattı."

"Arka taraf çok tutarlıydı fakat ön taraf gittikçe kötüleşiyordu."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Şimdi daha yönetilebilir bir temelleri var. En azından bir sürücü olarak bir şeyler yapabiliyorsunuz, oysa geçen yıl lastikler çok zayıf olduğu için ön taraf tamamen bitiyordu."

"Muhtemelen arka taraf hâlâ biraz daha güçlü fakat iki lastik artık daha uyumlu."

Perez F1'de lastikleri yönetme konusunda en iyi sürücülerden biri olarak ün kazandı, ancak 2022 lastiğinin doğası nedeniyle bunu nadiren gösterebildi.

Perez, "[Geçen yıl] hiçbir şey yapamadım çünkü ön taraf tamamen bitiyordu. Umarım artık daha yönetilebilir bir lastiğe sahip olmak herkese yardımcı olur."

"Bu yıl, arka tarafın da aşınmasıyla, ön taraftaki aşınmayı biraz daha fazla yönetebileceksiniz. Bu yüzden Pirelli'nin bu konuda doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum." dedi.

Perez, Red Bull'un 2023 aracında kaydettiği ilerleme ve RB19'un kendi tarzına uygun görünmesi konusunda da iyimser.

"Doğru yönde atılmış iyi bir adım var ve kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Bu yüzden bunu devam ettirmek istiyoruz."

"Aracı daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Daha iyi bir paketimiz var. Testler sırasında kendimi çok rahat hissettim."

"Gerçekten iyi bir temel olduğunu düşünüyorum."

Perez, ilerleme kaydettikleri ana alanlardan birinin aracın çeşitli virajlarda çok daha tutarlı olması olduğuna inanıyor.

"Bence genel olarak aracı biraz geliştirdik. Önemli olan aracın dengesi. Her türlü virajda aracı biraz daha iyileştirdik, ki bu çok olumlu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool