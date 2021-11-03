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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Perez, 2022'de şampiyon olmak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2022 yılında Red Bull ile şampiyon olmayı hedeflediğini söylüyor.

Perez, 2022'de şampiyon olmak istiyor

Meksikalı pilot son yıllardaki tutarlı performansları ve geçen yılki güçlü sürüşünün ardından 2021 Red Bull koltuğunu kapmıştı.

Fakat Perez, Red Bull kariyerine pek de istediği gibi başlayamadı ve sezon başında koyduğu hedeflere ulaşamadı.

Bakü'de kazandığı yarış haricinde, ön plana çıktığı çok az yarış vardı ve genel olarak Max Verstappen'den daha yavaştı.

Yine de Red Bull'un sürmesi kolay bir aracı olmadığı ve yıllardır farklı bir takım ve araçta yarıştığı göz önüne alındığında Perez, yıl sonuna doğru pozitif bir ivme yakaladı.

Gelecek yıl da takımda kalacak Meksikalı pilotun bu yıl şampiyonluk şansı bulunmuyor ancak 2022 yılında Red Bull ile ilk Formula 1 şampiyonluğunu elde etmeyi umuyor.

Claro ve Escuderia Telmex'in düzenlediği basın toplantısında konuşan Perez, "Formula 1'de dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bu benim hayalim ve bunu özellikle Red Bull ile başarmak istiyorum."

"Burada olma sebebim bu ve gelecek yıl bu hedefe ulaşabileceğimi düşünüyorum." 

"2022 benim için önemli bir sezon olacak çünkü kuralları değiştiriyoruz ve her şeye sıfırdan başlıyoruz. Bu önemli çünkü zaten takıma adapte olmuş durumdayım."

"Harika bir başlangıç yapmak ve tam motivasyona sahip olmak önemli. Gelecek yıl büyük bir fark yaratmayı umduğum yer burası."

"Gelecek yıl hem ben hem de Max sıfırdan başlıyoruz ve baştan itibaren rekabetçi olabiliriz." dedi.

Perez'in başarmak istediği bir başka şey ise kendi ülkesi Meksika'da kazanmak.

Bu hafta sonu yapılacak Meksika GP hakkında da konuşan Perez, "Kendi seyirlerim önünde Meksika Grand Prix'sini kazanabilseydim inanılmaz olurdu."

“Meksika bunu hak ediyor. Nerede olursam olayım her zaman inanılmaz bir desteğe sahip oldum ve bunun için çok müteşekkirim."

"Pazar günü kazanmayı umuyorum." dedi.

Mercedes'le Meksika'daki savaş sorulduğunda Perez, "Monako'da olduğu gibi en yüksek yere basma gücüyle piste çıkacağız. Rakım nedeniyle pistte sürüş yapmak kolay değil. Özellikle de büyük önem taşıyan frenler ve motor soğutması için durum bu. Yani çok zorlu bir pist olacak." dedi.

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