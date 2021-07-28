"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"

Red Bull geçen sezon Alex Albon'la yarışmış ancak Taylandlı sürücünün beklentileri karşılayamaması ardından, bu yıl için Sergio Perez ile anlaşmıştı.

Meksikalı pilot, bu yıl şimdiye kadar inişli çıkışlı bir performans sergiledi ve özellikle sıralama performansı büyük hayal kırıklığı yarattı.

Avusturya'daki yarışların yanı sıra İngiltere'de varlık gösteremeyen Meksikalı pilotun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar var.

Başlangıçta Perez'in takımda kalacağı neredeyse kesin gibiydi ancak son yarışların Red Bull'un kafasını karıştırmış olabileceği söyleniyordu.

Fakat F1-Insider.com, Red Bull'un gelecek yıl kesin olarak Perez'le yarışmaya devam edeceğini ve tarafların yakında 2022 kontratını imzalayacağını iddia etti.

Tarafların yeni kontratı ne zaman imzalayacağı bilinmiyor ancak yaz arasında görüşmeler olması oldukça muhtemel gözüküyor.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, Perez'den memnun olduklarını dile getirdi.

Marko şöyle konuştu: "Güçlü bir ikinci sürücüye sahip olmak için Perez'i takıma getirdik."

"Yarış hızı başından beri çok tatmin ediciydi. Sıralamalarda biraz eksiği vardı ancak bu da giderek daha iyi hale geldi."

"Verstappen ile de zaten çok iyi anlaşıyor."

Perez bu yıl şimdiye kadar toplandığı puanlarla şampiyonayı beşinci götürüyor ve bu yıl sadece bir galibiyet alabildi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images