Perez, 2022'de Red Bull'da kalmayı umuyor

Sergio Perez, geçen yılın ardından Racing Point'ten gönderilmiş ve boşa çıkmıştı. Red Bull da Alex Albon'un yerine Meksikalı pilotu getirdi.

Gridin en tecrübeli ve istikrarlı sürücülerinden birisi olarak öne çıkan Perez, Red Bull'la katıldığı ilk üç yarışta zorlandı ve istikrarlı görüntüsünden uzaktı.

Ancak sadece Perez değil, takım değiştiren diğer sürücüler de benzer şekilde gerilerde kaldılar.

Perez'in Red Bull ile olan kontratı sadece 2021'i kapsıyor ve ayrıca kontratında bir opsiyon olduğu düşünülüyor.

Takımın Yuki Tsunoda'yı ana takıma alabileceği yönünde dedikodular olsa da, Perez şu anda geleceği hakkında konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Perez, "Bence gelecek hakkında konuşmak için çok erken."

"En önemli şey yatığım işin tadını çıkarmam. Şahsen Red Bull'daki kültürü gerçekten seviyorum. Buradaki felsefe, alışkın olduğumdan tamamen farklı."

"Önümüzdeki yarışlarda bizi neyin beklediğiniz ve ilişkimizin hangi yönde gelişeceğini göreceğiz. Fakat ortaklığımızın devam etmesini umuyorum." dedi.

Meksikalı pilotun çalışmaları Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'dan da övgü aldı.

Sport1'e konuşan Marko, "Sergio hem sıralama turları hem de yarışta istikrarlı şekilde gelişiyor. Takım değiştiren tüm sürücülerin zamana ihtiyacı var, ki bu kısmen Sainz ve Ricciardo ile net şekilde görülebiliyor. Fakat bence biraz şansla beraber podyumda olabilir."

"Yine de son üç yarışta sadece Hamilton ve Verstappen'in şampiyonluk için savaşabileceği belli oldu. Sergio şu anda alışmakta zorlanıyor fakat giderek güçleniyor. Max'e en fazla 0.2 saniye kaybediyor. Diğer tarafta Bottas'ın kritik anlarda pek de güçlü olmadığını ve Imola'da gördüğümüz gibi daha zayıf günleri olduğunu gördük." dedi.

Albon'un yerine Perez'i getirdikleri için pişman olup olmadıkları sorusuna Marko, "Hayır. Hâlâ geliştirebileceği yerler var ve o da bunları geliştiriyor." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images