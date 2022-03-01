Perez: "2022'de kariyerimin en iyi yılını geçirmek istiyorum"

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Meksikalı pilot, geçtiğimiz sezon Max Verstappen'in yaptığı kaza sonrası Azerbaycan Grand Prix'sini kazanmayı başarmıştı. Fakat takım arkadaşı ilk dünya şampiyonluğunu kazanırken, kendisi sezonu dördüncü bitirdi.

İstatistiksel anlamda kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Perez, buna karşılık yılın genelinde Verstappen'i destekleme rolündeydi.

Bu yıl kuralların değişmesi ve araçların daha farklı olmasıyla Perez, kariyerinin en iyi sezonunu geçirmeyi ve şampiyonluk savaşı vermeyi umuyor.

Red Bull sürücüsü, Marca Claro'ya "Şu anda atılan her tur, tamamlanan her kilometre çok önemli. Bu, ilk yarışa mümkün olduğunca iyi şekilde hazırlanabilmenin ve ayrıca yıl boyunca gelişmenin anahtarı olacak."

"Yaptığımız çok fazla aerodinamik çalışma var, çok fazla test yapıyoruz ama her turda araçla daha da iyi hissediyorum. Geçen sene olandan çok farklı. Araçlar oldukça ağırlar, bunu özellikle frenlemede hissediyorsunuz."

"Bu yeni düzenlemelerin Formula 1'e neler getirebileceğini görmek de ilginç olacak. Umarım yarışları geliştirir ve en üstte daha fazla takıma sahip olabiliriz."

"Sprint yarışları geçen yıl gösteriyi pek geliştirmedi, bunu bu yüzden getirmişlerdi. Fakat belki de bu yeni kurallar ve sürücülerin birbirlerine biraz daha yakın olmasıyla durum daha ilginç bir hal alabilir."

"Geçen yıl, sezon boyunca çok şey öğrendim ve geliştim. Deneyimin benim güçlü noktam olduğunu düşünüyorum ancak her zaman yeni takımlardan, yeni araçlardan, yeni felsefelerden dersler çıkarıp, bunlardan bir şeyler öğreniyorum. Formula 1'deki işimi ilginç kılan da bu, çünkü her yıl durum değişiyor."

"Red Bull'a geldiğimde, ilk yarıştan itibaren talep çok büyüktü. Şampiyonluk için mücadele eden takımın seviyesinde olmak kolay değildi. Zaman zaman zihinsel olarak kolay olmadı çünkü adaptasyonu tamamlayamadım ve araçla bütünleşemedim. Neyse ki birlikte devam edebildik."

"Latin Amerika'yı temsil etmek çok özel. Bu sezon en iyi halimi ortaya koymayı ve Formula 1'deki en iyi yılımı geçirmeyi umuyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius