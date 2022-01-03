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Formula 1 Haberler

Perez, 2022'de daha iyi olacağından emin

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu yıl adaptasyon sürecini başarıyla tamamladığı için gelecek yıl Avusturyalı ekiple daha başarılı bir yıl geçirmeyi bekliyor.

Perez, 2022'de daha iyi olacağından emin

Meksikalı sürücü, uzun Racing Point/Force India kariyerinin ardından 2020 sonunda Red Bull'a katıldı ve buradaki ilk sezonu biraz zorluydu.

Perez, istikrar yakalamaktan uzaktı ve özellikle tek turda, Max Verstappen'in seviyesine çıkamadığı gibi, orta gruptaki çoğu sürücüye de geçildi.

Hal böyle olunca Perez, çoğu yarışta Red Bull'daki takım arkadaşına yardım edemedi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Zaman zaman güçlü sürüşler de çıkaran Perez, yeni sezonda takımda kalmaya devam edecek ve bu sefer ekibi de tanıdığı için adaptasyon sorunu çekmeyecek.

Perez, bu yıl yeni bir takıma alışmanın kendisi için çok zor bir süreç olduğunu kabul ederken, gelecek yıl bu konuda bir avantaj yakalayacağını dile getirdi.

Perez, "Farklı bir güç ünitesi ve farklı bir araç konsepti kullanmak gerçekten çok kolay değil. Bunlara adapte olmanız gerekiyor. şahsen eskiden yaptığım hiçbir şey, burada işe yaramadı."

"Sorun yaşadığım özel bir yer olduğunu söyleyemem. Açıkçası her pist birbirinden farklı ve diğerlerinden daha rekabetçi olduğumuz bazı pistler vardı."

"Bu yüzden belirli virajlardan ziyade, pistin özellikleriyle alakalıydı."

"Ancak şimdi, gelecek yıl için üzerinde çalışabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz güçlü bir temelimiz olduğunu düşünüyorum."

"Bu, gerçekten büyük bir fark yaratıyor. Etrafımdaki insanları tanıyorum, neyin ne olduğunu, çevremdeki insanlardan en iyi nasıl faydalanacağımı biliyorum."

"Yani şimdi tamamen farklı bir tablo var." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 Mule

Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 Mule

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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