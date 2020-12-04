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Formula 1 / Son dakika

Perez: "2021'de yedek pilot olmaya sıcak bakmıyorum"

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Perez: "2021'de yedek pilot olmaya sıcak bakmıyorum"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sergio Perez, Racing Point'ten ayrılmasının ardından 2021 Formula 1 sezonunu yedek pilot olarak geçirme ihtimalini reddetti.

Perez, sezon sonunda Racing Point'ten ayrılacak. Meksikalı pilot geçtiğimiz günlerde, gelecek yıl Red Bull'la yarışamaması halinde F1'e bir yıl ara verip 2022'de spora geri dönebileceğini ya da en iyi takımlardan birinde yedek pilotluk yapabileceğini söyledi.

Ancak Meksikalı pilotun yedek sürücü olması halinde COVID-19'la ilgili mevcut durum göz önüne alındığında, Avrupa dışındaki yarışlara da gitmesi gerekecek.

Monako'da yaşayan 30 yaşındaki sürücü, eğer yarış pilotu olmazsa, böyle bir programa bağlı kalmak istemediğini söyledi.

Perez, "Bununla ilgili çok fazla ayrıntıya girmedik, bu sadece bir seçenek. Ama önceliğim bu değil. Eğer bunu değerlendireceksek, o zaman bunu nasıl yapacağımızı anlamalıyız çünkü aracı kullanmıyorsam tüm yarışlara gitmek istemiyorum."

"Sonuçta takımın yedek sürücüyü yarışlara götürmesi gerekiyor ve bu, zor bir konu. Yani muhtemelen bunu yapacak doğru kişi ben değilim. Ama göreceğiz, sanırım önümüzdeki iki hafta içinde geleceğim hakkında daha çok şey öğreneceğim."

"2021'de en çok ne yapmak istediğimi düşünmem gerekiyor."

"Kariyerimin bu noktasında araç sürmek istiyorum ve eğer araç kullanmıyorsam, bunu yapmayacağımı bilerek yarışlara katılmak çok zor."

"Dediğim gibi, bu konuda acelem yok, bekliyorum ve önümüzdeki haftalarda neler olacağını göreceğiz. Sonrasında bir yıl ara verip, 2022'de geri dönmeyi tercih edip etmeyeceğimi anlayacağım. Şu anda B planım kesinlikle bu." dedi.

Perez, geçen hafta sonu Bahreyn GP'de yarış dışı kalsa bile, bunun Red Bull koltuğuna oturma şansını etkilemeyeceğini söyledi.

Meksikalı sürücü, MGU-K sorunu yaşayarak yarış dışı kalmadan önce üçüncü sıradaydı ve yaşadığı sorunun ardından Red Bull pilotu Alex Albon podyuma çıktı. Türkiye'deki yarışta ikinci oldu ve Imola'da da güçlü bir performans sergiledi. 

"Önemli olan sonuç değil, gösterdiğim performans. Podyumu kaçırmama rağmen, bence tek yarış fark yaratmayacak."

“Ben 10 yıldır buradayım. Ve tüm bu yıllarda her şeyimi verdim, bu yüzden insanlar ne yapıp ne yapamayacağımı biliyorlar. Yani tek bir yarışın tüm bu sürecini değiştireceğini düşünmüyorum."

Perez, 2020'de pek çok puan fırsatını kaçırdıklarını düşünüyor

“Bence kaçırılan fırsatlarla dolu bir sezonu oldu, farklı sebeplerle şimdiye kadar çok fazla podyum kaybettik."

"Sanırım şu anda arka arkaya üçüncü podyumumuzu elde etmiş olmalıydık. Oysa elimizde sadece bir tane var. İlkinde stratejimiz zayıftı, diğerinde ise sorun yaşadık, ama bunlar oluyor."

"Bence bu yıldan çıkarmamız gereken olumlu şeylerin başında kesinlikle tutarlılık geliyor, motorun bozulduğu son yarışa kadar, art arda 19. kez puan alıyorduk. Bu nedenle tutarlılık açısından güçlüydük. İşte bu sayede COVID ile iki yarışı kaçırdıktan sonra bile iyiydik."

"Dediğim gibi, kaçırılmış fırsatlarla dolu bir sezon olduğunu düşünüyorum. Ancak her şeyi genel bir çerçeveden değerlendirdiğimiz zaman, tutarlılık ve verim anlamında güçlü bir yıl olduğunu düşünüyorum."

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Editör Adam Cooper

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