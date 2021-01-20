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Perez: "2021'de Red Bull'u ileriye taşıyacak fikirlerim var"

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Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
1/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
2/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
3/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
4/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
5/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
6/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
7/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
8/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
9/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
10/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
11/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
12/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
13/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
14/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing
15/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing with Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Sergio Perez, Red Bull Racing with Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal
16/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing with Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Sergio Perez, Red Bull Racing with Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal
17/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing with Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal and Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer

Sergio Perez, Red Bull Racing with Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal and Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer
18/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sergio Perez, Red Bull'un 2021'de bir adım ileri gitmesine yardımcı olabileceğine inandığı bir dizi fikre sahip olduğunu ve Red Bull'la beraber bunun üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Meksikalı pilot, geçen sezon Racing Point'le etkileyici bir sezonu geçirdi ve bu yıl için Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı oldu.

Dün ilk kez Red Bull fabrikasını ziyaret eden Sergio Perez, takımla ilgili yeni şeyler öğrenmeye devam etse de, Red Bull'un daha iyi olmasını sağlayacak bir dizi fikrini sunmayı planlıyor.

Red Bull fabrikasına yaptığı son ziyaretin ardından konuşan Perez, "Öncelikle bu muazzam fırsat için Red Bull'a teşekkür etmem gerekiyor. Mateschitz'e, Helmut'a ve Christian'a bana güvendikleri için teşekkür ederim, bu çok şey ifade ediyor. Onlardan destek almak, böylesine tarihi bir markaya katılmak benim için çok özel. Ailem için de çok şey ifade ediyor. Bu yüzden her şeyden önce minnettarım."

"İkincil olarak, çok fazla deneyim ve bilgi getirebileceğimi düşünüyorum. Sonuçta bu sporun farklı dönemlerinde ve farklı takımlarda yarıştım."

 

 

“Sanırım kendi açımdan neye ihtiyacım olduğunu biliyorum, ama aynı zamanda takımla konuşarak belirli alanlarda ekibi ileriye doğru götürebileceğimi de hissediyorum."

"Sanırım takip etmemiz gereken yönü biliyoruz. Elbette beklemem ve aracı sürmem gerekiyor, ancak ekiple paylaştığımız bazı iyi fikirler var. Umarım tüm bunlar pist üstünde belli miktarda performans getirir." dedi.

Perez’in Red Bull’a geçişi, 2014’te Force India’ya katıldığından bu yana yaptığı ilk ekip değişikliği olacak ve yeni ortamına uyum sağlamaya çalıştığını söylüyor.

"Açıkçası yedi yıldır aynı takımla çalışıyordum, bu yüzden biraz farklı hissettiriyor."

"Yeni bir aileye sahip bir köpeğin durumu gibi: Uzun yıllar boyunca bir aileyle beraber oluyorsunuz ve onları görmeye alışıyorsunuz. Sonra birden bire onları değişiyorsunuz. Ancak şunu söylemeliyim ki burada kendimi çok rahat hissetmeye başladım. Bu harika bir ekip, birbirlerine çok bağlılar ve önümüzde pek çok keyifli an olduğunu görebiliyorum."

Perez, Max Verstappen'e karşı yarışmanın zor olacağını kabul ediyor ancak birlikte iyi bir kombinasyona sahip olacaklarını düşünüyor.

 

 

"Bildiğiniz gibi bu, benim için büyük bir zorluk olacak. Max'in ne kadar yetenekli ve ne kadar hızlı bir pilot olduğunu biliyoruz. Önceki yıllarda çok gelişti ve şimdi ne kadar komple bir sürücü olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla mevcut gridin en hızlısı olmasa bile, kesinlikle en iyilerden ve en hızlılarından biri. Yani evet, bu bir bakıma büyük bir meydan okuma olacak. Uzun süredir buradaydı, ne istediğini ve araçta neye ihtiyacı olduğunu biliyor."

"Yine de bu, harika bir mücadele ve onunla çalışıp, takımı ileriye doğru götürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Perez, RB16'yı simülatörde test etme fırsatı buldu ve bu yüzden test başlamadan önce neye ihtiyaç duyduğu hakkında bazı fikirlere sahip durumda.

Red Bull'a  geçişinin, hem sezon öncesi testinin hem de ilk yarışın Bahreyn'de yapılacak olmasından ötürü daha da kolay olacağını düşünüyor.

”Bana göre bu, özellikle de o dönemde Avrupa'nın ne kadar soğuk olabileceğini göz önüne aldığımızda o kadar da kötü bir şey değil."

"Biraz daha hızlanmama yardımcı olacak, çünkü testi orada yapacağız ve ilk yarış da orada olacak. Büyük bir fark yaratmayacak fakat adaptasyon sürecini biraz daha kolay hale getirecek."

"Ne kadar rekabetçi olabileceğimizi göreceğiz. Mercedes ile aradaki farkı kapatmalıyız ve umarım onları her iki araçla da düzenli olarak yenebiliriz."

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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