Perez: "2021'de hedefimiz podyum"

Racing Point son yıllarda genellikle podyum için bir fırsat olması halinde orta grupta bunu değerlendirmeyi başaran takımların başında geliyordu.

Bu sezon podyuma çıkamayan Britanyalı ekip, şu anda daha büyük yatırımlar yapıyor ve gelecekte daha fazla başarı yakalamak istiyor.

Sergio Perez'e göre bütçe sınırlaması gelecek 2021 yılında daha fazla başarı yakalayabilirler.

Meksikalı pilot, “Bu yıl sezon başındaki farkı telafi edememek elbette üzücü oldu. Daha fazla puan kazanmak, en iyi pozisyonlar için mücadele etmek istiyorum."

"Rakiplerimizin neden daha fazla ilerleme kaydettiğini anlamamız gerekiyor, ancak sezona böyle bir farkla başladığınızda aradaki farkı kapatmak her zaman zor oluyor."

"Bunun bizim için bir geçiş yılı olacağını biliyorduk. Ama tünelin sonundaki ışık zaten görünüyor, geleceğe iyimser bakmamız için sebeplerimiz var."

"Yine de sezon sonuna kadar çok az vakit kalmasına rağmen kalan yarışlarda dördüncü en hızlı araca sahip olmak istiyoruz."

"2021 yılında Formula 1 kurallarında büyük çaplı değişiklikler planlanıyor ve takım bu kurallar üzerinde ciddi şekilde hazırlık yapıyor."

"Doğrusu benim de bir motivasyona ihtiyacım vardı. Çünkü son yıllarda genellikle 'geri kalanının en iyisi' oldum ve şimdi daha fazla güvenebileceğim bir proje var."

"Hedefimize ulaşmamızı engelleyecek hiçbir şey göremiyorum. Amacımız 2021 yılında podyuma çıkmak ve beni motive ediyor. Bu adımı birlikte atmak istiyoruz. ” dedi.