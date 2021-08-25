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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Perez, 2021 sezonunun kalan kısmında güçlü yarışlar çıkarmayı hedefliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2021 Formula 1 sezonunun kalan kısmında iyi performans göstererek, sezonu iyi şekilde noktalamayı istediğini açıkladı.

Perez, 2021 sezonunun kalan kısmında güçlü yarışlar çıkarmayı hedefliyor

Meksikalı pilot, bu yıl Racing Point'ten Red Bull'a katıldı ve takımıyla çıktığı ilk 11 yarışta pek de tutarlı bir performans sergileyemedi.

Perez, Bakü ve Fransa'da genel olarak iyi performans sergiledi fakat Avusturya yarışlarından bu yana ciddi bir düşüş yaşamış durumda.

Özellikle tek tur performansı olarak Max Verstappen'in epey ardında kalan Perez'in takımdaki geleceği de belirsiz. Bu açıdan yaz arasından sonraki ilk yarışlar kritik olabilir.

Belçika GP öncesi konuşan Meksikalı pilot, yaz arasından sonra iyi yarılar çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

Perez şöyle konuştu: "Yaz arası iyi geçti, toparlandım, biraz temiz hava aldım ve tek bir yerde iki hafta geçirmek güzel oldu!"

"Hem psikolojik hem de fiziksel olarak Formula 1'den tamamen kopmayı başardım ki bu çok önemliydi. Mücadeleye tamamen yenilenmiş şekilde dönüyorum ve sezonun ikinci bölümünün yoğun geçeceğini düşünüyorum."

"Piste çıkmayı çok özledim. Sadece Spa'daki yarışı değil, sezonun ikinci yarısındaki tüm yarışları sabırsızlıkla bekliyorum. Bu aracın direksiyonunda kendimi giderek daha rahat hissediyorum, doğru yönde gidiyoruz ve sezona iyi şekilde noktalamamız gerekiyor."

"Şimdi Spa'ya gideceğiz ve bu araçları özellikle bu tarz yüksek hızlı bir pistte sürmek harika. Spa'da hava değişken ve pist çok uzun olduğu için bazı yerler kuruyken, bazı yerler ıslak olabiliyor. Bu nedenle şartları değerlendirmek zor olabilir."

Perez geride kalan 11 yarışın ardından şampiyonayı beşinci sırada götürüyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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