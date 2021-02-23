Perez, 2021 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Red Bull, 2021 Formula 1 aracını bugün tanıttı ve yarın ilk kez piste çıkaracağını duyurdu. Ancak Perez, bugün 2019 RB15 ile sürüş yapmak için Silverstone'daydı.

Meksikalı pilot, güne başlamadan önce 2021 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı.

Birkaç yıldır BWT'den ötürü pembe renkle yarışan Meksikalı pilot, daha önce kullandığı sarı renge geçiş yaparken, kaskının üst tarafında Meksika bayrağına yer vermiş durumda.

Ayrıca arka tarafta "asla pes etme" gibi anlamlı bir söz yer alıyor.

Perez, kask tasarımını şu sözlerle anlattı: "Herkese merhaba! Kariyerimin ilk Red Bull kaskını tanıtıyor olmaktan gurur duyuyorum. Red Bull'a katıldığımdan beri sabırsızlıkla bu anı bekliyorum. Kask, biz sürücüler için çok önemli bir şey ve umarım beğenirsiniz."

"Bildiğiniz gibi, sarı her zaman benim rengim oldu. Geçmişte pembe renkle yarışmam gerekiyordu. Şimdi sarıya döndüğüm için mutluyum."

"En tepede bayrak var, benim çok hoş bulduğum bir şey, çünkü araç üstü görüntülerinde görebiliyorsunuz. Bir Meksikalı olarak benim için çok özel bir şey."

"Yaptığım bir diğer özel dokunuş da, kaskı her taktığımda görebilmeniz için arkasına yazdığım 'Asla pes etme' ifadesi oldu. Asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatmak gibi."

"Yanda etkileyici görünen Red Bull yazısı var ve yeni kaskımdan oldukça memnun olduğumu söylemeliyim. Tüm kariyerimde boyunca en sevdiğim kask."

"Çok sayıda kaskım var ama bu çok özel bir kask."