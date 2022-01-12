Perez: "2021 için Red Bull'dan teklif almasaydım, muhtemelen kariyerim bitecekti"

Sergio Perez, Racing Point/Force India'da geçirdiği yedi sezonun ardından 2020 yılının sonunda Silverstone merkezli ekibe veda etmek zorunda kalmıştı.

Aslında Meksikalı sürücünün 2021 için İngiliz ekiple anlaşması vardı fakat Lawrence Stroll önderliğindeki yeni yönetim, Perez'le olan kontratını sona erdirip, yerine Sebastian Vettel'i getirmeyi seçti.

Bu da Perez için durumu epey zorlaştırdı çünkü gridde geçebileceği pek fazla koltuk kalmamıştı. Ancak Red Bull kendisine bir "son dakika" teklifi yaptı ve 2021 için Alex Albon'un yerine getirdi.

2021'de inişli çıkışlı bir yılı geride bırakan Perez, sezonu bir galibiyet ve dört podyumla tamamladı.

The Edge podcastine konuk olan Perez, kendisi için çok karmaşık bir yıl olduğunu söyledi ve eğer Red Bull'dan teklif almasaydı, muhtemelen kariyerinin biteceğini belirtti.

Perez, "Meksika'daki podyum, benim için çok özeldi. Hem kendim hem de kariyerim için çok güzel bir andı. İlk günden beri arkamda olan herkes oradaydı."

"Geçen sene bu dönem, gridde bir koltuğum bile yoktu. Eğer Red Bull bana şans vermeseydi muhtemelen Formula 1 kariyerimi noktalamış olacaktım."

"Taraftarlarım, ailem ve ilk günden beri arkamda olan herkes oradaydı.”

"Kupayı bana kariyerimin en önemli destekçisi olan Carlos Slim verdi ve bu, her ikimiz için de eşsiz ve özel bir andı."

"Harikaydı ama yeterli değil. Bir gün kendi ülkemdeki bu yarışı kazanmak istiyorum."

"Kendi ülkenizde daha fazla baskı oluyor çünkü onlara mümkün olan en iyi sonucu getirmek istiyorsunuz. Başarısız olmak istemediğiniz bir yarış varsa, o da budur"

“İlk turu sorunsuz bir şekilde geçtiğinizden ve iyi başlayıp pozisyonlar kazandığınızdan emin olmak istiyorsunuz. Bu kolay değil."

"Yarıştan önce herkes size odaklanıyor ve adınızı haykırıyor. Ancak kendinizi her şeyden uzaklaştırmanız, kendinize odaklanmanız ve hiçbir şeyin sizi, yapmanız gereken şeyden alıkoymasına izin vermemeniz gerekiyor." dedi.