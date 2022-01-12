Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / FIA, Abu Dhabi F1 soruşturmasını Şubat ayı başında tamamlamak istiyor
Formula 1 Haberler

Perez: "2021 için Red Bull'dan teklif almasaydım, muhtemelen kariyerim bitecekti"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Sergio Perez, 2020 sonunda kontratsız kaldığı için, eğer Red Bull Racing kendisine bir anlaşma teklif etmeseydi, muhtemelen kariyerinin biteceğini söyledi.

Perez: "2021 için Red Bull'dan teklif almasaydım, muhtemelen kariyerim bitecekti"

Sergio Perez, Racing Point/Force India'da geçirdiği yedi sezonun ardından 2020 yılının sonunda Silverstone merkezli ekibe veda etmek zorunda kalmıştı.

Aslında Meksikalı sürücünün 2021 için İngiliz ekiple anlaşması vardı fakat Lawrence Stroll önderliğindeki yeni yönetim, Perez'le olan kontratını sona erdirip, yerine Sebastian Vettel'i getirmeyi seçti.

Bu da Perez için durumu epey zorlaştırdı çünkü gridde geçebileceği pek fazla koltuk kalmamıştı. Ancak Red Bull kendisine bir "son dakika" teklifi yaptı ve 2021 için Alex Albon'un yerine getirdi.

2021'de inişli çıkışlı bir yılı geride bırakan Perez, sezonu bir galibiyet ve dört podyumla tamamladı.

The Edge podcastine konuk olan Perez, kendisi için çok karmaşık bir yıl olduğunu söyledi ve eğer Red Bull'dan teklif almasaydı, muhtemelen kariyerinin biteceğini belirtti.

Perez, "Meksika'daki podyum, benim için çok özeldi. Hem kendim hem de kariyerim için çok güzel bir andı. İlk günden beri arkamda olan herkes oradaydı."

"Geçen sene bu dönem, gridde bir koltuğum bile yoktu. Eğer Red Bull bana şans vermeseydi muhtemelen Formula 1 kariyerimi noktalamış olacaktım."

"Taraftarlarım, ailem ve ilk günden beri arkamda olan herkes oradaydı.”

"Kupayı bana kariyerimin en önemli destekçisi olan Carlos Slim verdi ve bu, her ikimiz için de eşsiz ve özel bir andı."

"Harikaydı ama yeterli değil. Bir gün kendi ülkemdeki bu yarışı kazanmak istiyorum."

"Kendi ülkenizde daha fazla baskı oluyor çünkü onlara mümkün olan en iyi sonucu getirmek istiyorsunuz. Başarısız olmak istemediğiniz bir yarış varsa, o da budur"

“İlk turu sorunsuz bir şekilde geçtiğinizden ve iyi başlayıp pozisyonlar kazandığınızdan emin olmak istiyorsunuz. Bu kolay değil."

"Yarıştan önce herkes size odaklanıyor ve adınızı haykırıyor. Ancak kendinizi her şeyden uzaklaştırmanız, kendinize odaklanmanız ve hiçbir şeyin sizi, yapmanız gereken şeyden alıkoymasına izin vermemeniz gerekiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
FIA, Abu Dhabi F1 soruşturmasını Şubat ayı başında tamamlamak istiyor
Önceki haber

FIA, Abu Dhabi F1 soruşturmasını Şubat ayı başında tamamlamak istiyor
Yorumları görüntüle
Bjorn Smit Daha fazlası
Bjorn Smit
Ecclestone: "Vettel, Red Bull'a geri dönmeli"
Formula 1

Ecclestone: "Vettel, Red Bull'a geri dönmeli"

Russell: "2022 F1 sezonunda beş takımlı bir savaş olabilir"
Formula 1

Russell: "2022 F1 sezonunda beş takımlı bir savaş olabilir"

Ricciardo: "2021 benim için bir 'büyüme' yılıydı"
Formula 1

Ricciardo: "2021 benim için bir 'büyüme' yılıydı"

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Perez, 2022'de daha iyi olacağından emin
Formula 1

Perez, 2022'de daha iyi olacağından emin

Perez: "Max ve takım için elimden gelen her şeyi yapacağım" Abu Dabi GP
Formula 1

Perez: "Max ve takım için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Horner: "Şampiyonluk mücadelesinde Perez'in önde olmasına çok ihtiyacımız var" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Horner: "Şampiyonluk mücadelesinde Perez'in önde olmasına çok ihtiyacımız var"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Anderson, 2022 araçları için "parasını" Red Bull'a yatırıyor
Formula 1

Anderson, 2022 araçları için "parasını" Red Bull'a yatırıyor

Marko: "2022 programında her şey 'plana göre' gidiyor"
Formula 1

Marko: "2022 programında her şey 'plana göre' gidiyor"

Red Bull, Fallows'un 2023'ten önce Aston Martin'e geçmesine izin vermek istemiyor
Formula 1

Red Bull, Fallows'un 2023'ten önce Aston Martin'e geçmesine izin vermek istemiyor

Son Haberler

Perez: "2021 için Red Bull'dan teklif almasaydım, muhtemelen kariyerim bitecekti"
Formula 1 Formula 1

Perez: "2021 için Red Bull'dan teklif almasaydım, muhtemelen kariyerim bitecekti"

FIA, Abu Dhabi F1 soruşturmasını Şubat ayı başında tamamlamak istiyor
Formula 1 Formula 1

FIA, Abu Dhabi F1 soruşturmasını Şubat ayı başında tamamlamak istiyor

AlphaTauri'nin 2022 aracı FIA çarpışma testlerini geçti
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri'nin 2022 aracı FIA çarpışma testlerini geçti

Mercedes, FIA'dan Masi'yle yolların ayrılmasını mı istedi?
Formula 1 Formula 1

Mercedes, FIA'dan Masi'yle yolların ayrılmasını mı istedi?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.