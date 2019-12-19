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Formula 1 / Son dakika

Perez: "2020'de podyumlar almalı ve dördüncü olmalıyız"

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Perez: "2020'de podyumlar almalı ve dördüncü olmalıyız"
Ekleyen:
, Editör
19 Ara 2019 11:40

Racing Point'in tecrübeli pilotu Sergio Perez, 2020 yılında podyumlar alıp sezonu dördüncü sırada bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Racing Point (Force India ismiyle) 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonada dördüncü olmayı başarsa da, son iki yılda Renault ve McLaren'a geçilmekten kurtulamadı.

İngiliz ekip bu yıl Toro Rosso'nun da gerisinde kaldı ve sezonu yedinci sırada noktaladı.

Geçen yıl Bakü'de podyuma çıkan Racing Point, böylelikle 2017'den sonra ilk kez sezonu podyum alamadan noktaladı.

2014'ten bu yana beş kez podyuma çıkan Sergio Perez, gelecek yıl hedefinin yeniden podyuma çıkmak olduğunu söyledi.

"Bu yıl geçtiğimiz yılki değişimin bedelini ödediğimizi düşünüyorum. Bana göre her şeyden çok asıl sebep bu."

“Çok fazla gelişim potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama elbette iyi performans gösteren pek çok harika takım var. "

"Hepsi gelişmek için çok çalışacaklar. Bu yüzden önlerine geçmek bizim için hiç de kolay bir görev olmayacak."

"Yine de, bence podyuma çıkmak ve takımlar şampiyonasında dördüncü olmak bizim için bir hedef olmalı. Umarım geri kalanların en iyisi oluruz."

Perez, kuralların sabit kalmasının farkları azaltmasını bekliyor.

“Kurallarda istikrar varsa, bunun tüm gridi birbirine yaklaştırdığını düşünüyorum."

"Eğer geride kalan yıllara bir bakış atarsak, sadece küçük değişiklikler olduğunda gridin birbirine yaklaştığını gördük."

"Gelecek yıl bunun olmasını bekliyorum."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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