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Formula 1 / Son dakika

Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”

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Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”
28 Kas 2019 18:11

Sergio Perez, Racing Point’in gelecek sezon podyuma çıkabileceğini düşünüyor.

Racing Point zor bir ilk yarı geçirdi ve istediği sonuçları almakta zorlandı. Ancak ikinci yarıda özellikle Sergio Perez Harika bir performansla takımına önemli puanlar kazandırdı.

Yine de Racing Point için sezon inişli çıkışlıydı ve Perez bunun sebeplerini açıkladı.

Perez, “Sezonun ikinci yarısında iyiydik ve gelişmeyi başardık. Son iki yarışa gelirsek, Austin‘de olan şey açıktı, orada pit yolundan başlamak zorunda kaldım, ancak yarışta iyi bir tempo ortaya koydum. São Paulo ise bizim için zordu çünkü motor gücü, pistin deniz seviyesinin yukarısında olması nedeniyle istediğimiz gibi değildi. Sadece tempo yoktu!”

“Ve bu yarışta iyi bir sonuç almak için pek çok fırsat vardı, üst düzey takımların birkaç aracı yarış dışı kaldı. Maalesef, hız eksikliğinden dolayı normal bir yarış çıkaramadık ve rakiplerimiz beni çok kolay geçti. Ek olarak, yarış esnasında motor modlarının seçimiyle ilgili problemlerim vardı, bu yüzden Brezilya hafta sonu bizim için başarısız oldu.”

“Ancak, Abu Dabi'de daha iyi performans göstermek istediğimiz açık. Sezonu normal şekilde bitirmemiz önemli, çünkü yıl çok zordu. Her ne kadar pilotlar şampiyonasında ilk on içerisinde yer alma şansım olsa da, gelecek yıl için sabırsızlanıyorum. Bence 2020 bizim için çok başarılı bir yıl olacak ve bunun için ciddi şekilde hazırlanıyoruz.”

“Hâlâ yakalanması gereken en iyi takımlarla rekabet etmemiz zor olacak, ancak gelecek sezon takımlar şampiyonasında dördüncü sırayı hedeflemeli ve podyum için mücadele etmeliyiz. Ama önce bu şampiyonayı mümkün olan en iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor.” dedi.

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