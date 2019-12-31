Perez, 2020'de McLaren'ı yenebileceklerine inanıyor

Racing Point 2016 ve 2017 yıllarında arka arakaya iki yıl şampiyona dördüncüsü olmayı başarsa da, son iki yılda ilk beşe dahi giremedi.

2018'de Renault, 2019'da ise McLaren şampiyona dördüncüsü olurken, Racing Point bu yıl Toro Rosso'nun da gerisinde kalarak yedinci oldu.

Ancak Sergio Perez, 2020'de durumu tersine çevirebileceklerine inanıyor.

"Bizim için inişler ve çıkışlarla dolu bir yıldı. Her açıdan takım için en iyi yıl değildi. Ama yine de sezonu ilk on içerisinde bitirmeyi başardım."

"Aracın sıralama performansı iyi değildi. Genel olarak tempodan yoksunduk ve bu da mücadelede işimizi zorlaştıran bir etkendi."

"Gelecek sezon güçlü olacağımıza inanıyorum. Hedefimiz şampiyonayı dördüncü sırada bitirmek. McLaren'ı yenebiliriz. Eğer onlarla savaşabilirsek hedeflerimize ulaşabileceğimize eminim. Takım olarak 2020'yi umutla bekleyebiliriz ve zaten tüm takım gelecek sezon konusunda iyimser. Şampiyonaya hangi pozisyonlardan başlayacağımızın önemi yok. Önemli olan nasıl bitireceğimiz."

"Bu aracın yarış temposu güzeldi ve bunu 2020 aracına taşımalıyız. 2019 aracını sürmek kolay değildi ve bunu çözmeye başladık. Aerodinamik sorunlardan ötürü aracın çalışma aralığı da da dardı. Tüm bunlara bakıyoruz."

"Takıma güveniyorum. Umarım 2020'de sadece McLaren'ı geçmekle kalmaz, öndeki üç takımla da aradaki farkı azaltırız."

Çeviren: İnci Beğen