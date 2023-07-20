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Perez: "13 yıldır F1'deyim, gelecekten korkmuyorum"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Daniel Ricciardo'nun gelişinin kendisi için bir anlam ifade etmediği görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez'in üzerindeki baskı giderek artıyor çünkü Daniel Ricciardo, Nyck de Vries'in yerini alarak AlphaTauri ile pistlere dönecek.

Hedefi 2025 yılında Perez'in yerine geçmek fakat Meksikalı sürücü pek endişeli değil.

Perez bugünkü basın toplantısında şöyle konuştu: "Nyck için üzgünüm."

"Bence çok kısa bir deneyim yaşadı ve bu çok acımasızdı. Formula 1 deneyiminin çok kısa sürdüğünü düşünüyorum."

"Fakat geleceğin onun için ne getireceğini asla bilemezsiniz. Formula 1'de işler böyle yürüyor. Bence Daniel boşta olduğu için şanssızdı."

"Öte yandan Daniel için de mutluyum, geri dönmek için çok motive olduğunu düşünüyorum. Onun için çok iyi oldu. Bence bu onun için büyük bir fırsat. Benim açımdan bu hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü ben Red Bull için yarışıyorum."

"Yani sadece Daniel yok, Yuki de var, gridin yarısından fazlası Red Bull için yarışmak isteyecektir. Yani bu hiçbir şeyi değiştirmiyor."

"Ayrıca takım için harika bir iş çıkardı. Onu kaybetmemiz biraz üzücü çünkü çok deneyimli bir sürücü ve aracın çok iyi anlıyor ve burada olması bizim için iyiydi."

"Gerçekten iyi anlaşıyoruz ve iyi bir sohbetimiz var."

Kontratı göz önüne alındığında Ricciardo'nun 1.5 yıllık süre zarfında kendisi için bir tehdit olacağına inanıp inanmadığı sorusuna ise, "O kadar ilerisini düşünmüyorum. Bu hafta sonuna odaklanıyorum."

"13 yıldır F1'deyim, bu yüzden çok ileriyi düşünen biri değilim. Geçen hafta mühendislerimle beraberdim. Daniel ile alakalı şeyleri konuşacak zamanım bile olmadı. Bence bu onun için büyük bir fırsat, hepsi bu kadar."

"Ben Macaristan'a ve ardından Belçika'ya odaklanacağım. 2025'i pek düşünmüyorum çünkü çok ileride."

"O kadar uzağı düşünmek saçmalık."

"Her şey benim elimde. İşte bu yüzden kendime odaklanıyorum. Ben bir kazananım, kötü hafta sonları geçirmeyi sevmiyorum, bunun için burada değilim. Öyle olsaydı, evde başka bir şey yapıyor olmayı tercih ederim. Buradayım çünkü kazanabileceğimi biliyorum, daha önce de yaptım."

"Kanepede oturan insanlar ne kadar küçük ayrıntılar üzerinde çalıştığımızı unutuyorlar, bunu diğer sürücülerde, diğer takımlarda da gördünüz. Zor dönemler geçirebiliyorlar ama Red Bull'un aksine her seanstan sonra ellerinde 20 yedek olmuyor." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Avustralyalı pilotun AlphaTauri'ye ne katacağı sorulduğunda ise Perez,  "Beraberinde çok fazla deneyim getireceğini düşünüyorum."

"Daniel pek çok farklı takım için yarıştı. Bence hâlâ harika bir sürücü, bu yüzden takıma çok fazla bilgi getirecek." dedi

Son haftalar Perez için pek iyi geçmedi çünkü son beş yarışın hiçbirisinde sıralama turlarında son bölüme kalamadı.

Yarıştan sonra mühendisleriyle bir toplantı yaptığı söyleyen Perez, "Geçen hafta mühendislerimizle bazı iyi çalışmalar yaptık. Burası için bazı fikirlerimiz var."

"Umarım genel olarak daha rahat edebileceğimiz bir temel oluşturabiliriz."

"Yine de bildiğiniz gibi F1'de hiçbir şey anlık değil. Geriye dönüp sezonuma bakmamız gerekiyor, bugün şampiyona ikincisiysem bunun bir sebebi var."

"Zor bir dönem geçirdim, bu doğru ama aynı zamanda sezona harika şekilde başladım. Bu yüzden sadece dengeyi yakalamak, iyi yarışlarda nelerin işe yaradığına ya da kötü yarışlarda nelerin yaramadığına bakmak gerekiyor."

"Her hafta sonu ilerleme kaydettiğimizden emin olmak gerekiyor."

"Bu hafta sonu için kendime güveniyorum. Şahsen işimi yaptım, hazırlığımı tamamladım ve güçlü bir hafta sonu geçirmeye hazırım."

"Yapabileceğim tek şey bu." cevabını verdi.

Sıralama turları için endişeli olup olmadığı sorusuna Perez, "Hayır, bu bir endişe kaynağı değil."

"Bence kötü geçen sıralama turlarının her birinde şartlar farklıydı, dışsal etkenler vardı ve bunlarla gerektiği kadar iyi başa çıkamadık."

"Her zaman bir dış faktör var, saf hızla ilgili değildi."

"Sanırım her şey temiz bir hafta sonu geçirmekle ilgili. Avusturya'da iyi bir hafta sonu geçirdiğimizi düşünüyorum ama ne yazık ki pist limitleri nedeniyle geriden başladık. Bence hem orada hem de Silverstone'da çok daha iyi bir hafta sonu geçirmeliydik. Çünkü tempo iyiydi, en önemlisi bu."

"Şimdi sadece bunu sağladığımızdan emin olmalıyız." cevabını verdi.

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