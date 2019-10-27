Perez, 11. sıradan çok memnun

Sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başaran Sergio Perez, kendi ülkesindeki yarışa 11. sıradan başlama hakkı kazandı.

Genel olarak yumuşak lastik çabuk aşındığı için Perez ilk onun hemen dışından başlayacağı yarışa daha sert lastiklerle başlama fırsatı yakalayacak.

Günü yorumlayan Meksikalı pilot, sonuçtan son derece memnun olduğunu söyledi.

"11. sıranın kendi ülkemdeki yarışa başlamak için harika bir yer olduğunu düşünüyorum.

"Bu hafta sonu sahip olduğumuz tempoyu düşündüğümüzde, bu bize yarın için iyi bir şans veren önemli bir sonuç."

"Başlangıçta lastik seçiminde özgür olacak, böylece tüm stratejik seçeneklerine bakabilir ve en uygun olanı seçebiliriz."

"Bu, umarım bize bazı önemli puanlar kazanma fırsatı verecek. Yarın taraflar için iyi bir sonuç almak istiyorum çünkü bu hafta bana çok büyük bir destek var. Bu, yarışı her zaman çok özel kılıyor ve atmosfer tüm pistte harika. Güçlü bir yarış çıkarmak için sabırsızlanıyorum."

Lance Stroll ise pazar günü yarışa 16. sıradan başlayacak.

"Çok hayal kırıklığı yaşadım. Rekabetçi görünüyorduk, ancak son antrenmanda ıslak zeminde sıralama turlarına göre daha hızlıydık, bu yüzden neler olduğunu araştırmalı ve nerede kaybettiğimizi görmemiz gerekiyor.

"Sıralamalardan önce ayarlarda bazı değişiklikler yaptık, fakat istediğimiz dengeyi yakalayamadık. Bu yüzden bu kadar uzakta kaldık."

"Sadece aracı çalıştırmadım. Yol tutuş ve denge yoktu. Çok sinir bozucuydu."

"Yarın gelişmek için şimdi yapmamız gereken çok iş var, ama bizi uzun bir yarış bekliyor. Umarım yarın daha iyi bir gün olur. ”