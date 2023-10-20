Perez: "0.1 saniye büyük bir fark yaratabilirdi"

Meksikalı pilot, COTA pistinde bir kez daha ön taraftan başlama fırsatını kaçırdı ve ancak dokuzuncu en iyi zamanı yapabildi.

33 yaşındaki Red Bull Racing pilotu, RB19'unun dengesinden memnun olmasa da, hafta sonunun geri kalanında koşulların kendi lehine değişmesini umuyor.

Miami Grand Prix'sindeki pole pozisyonundan bu yana sıralama turlarında Verstappen'i geçmeyi başaramayan Perez, "Bugün işler o kadar da kolay değildi."

"Yavaş ve orta hızlı virajlarda denge konusunda gerçekten zorlandım."

"Bugün çeşitli ayarlar yaptık, farklı şeyler denedik ama pek işe yaramadı."

"Farklar çok küçük, 0.1 saniye bile çok fark yaratabilirdi fakat maalesef bu grubun yanlış tarafındaydık."

'Umarım Cumartesi günü Sprint Shootout'ta daha iyisini yaparız ve o zaman biraz puan kazanabiliriz."

"Bu, sprint hafta sonunun zorluğunun bir parçası. Bakalım Cumartesi günü ne yapabileceğiz? Çünkü rüzgarın önemli ölçüde değişmesini bekliyoruz." dedi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14