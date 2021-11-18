Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti” Sonraki / Leclerc, Verstappen ceza almazsa yarış yaklaşımını değiştirecek
Formula 1 / Katar GP Haberler

Perez: "Bottas, sanal güvenlik aracı olmasaydı geçemezdi"

Ekleyen:

Red Bull pilotu Sergio Perez, geçtiğimiz Breziya Grand Prix'sinde Valtteri Bottas'ın, sanal güvenlik aracı çıkmasaydı kendisini geçemeyeceğini düşünüyor.

Perez: "Bottas, sanal güvenlik aracı olmasaydı geçemezdi"

Losail pistinde, griddeki mevcut isimlerden sadece Sergio Perez ve Nikita Mazepin, daha önce sırasıyla, GP2 Asia ve MRF Challenge'da yarışmıştı.

Katar'da 2009 GP2'de galibiyet alan Perez, "Pistle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum çünkü burada sadece bir kez yarıştım."

"Formula 1 hiç geri gelmedi veya hiç burada bulunmadı. Bu yüzden simülatördeyken yeni bir pisti öğrenmek gibiydi. Eğlenceli görünüyor. Bence çok fazla geçiş olmayacak, bu yüzden sıralama turlarının çok önemli olacağını düşünüyorum."

"Her bölümün önemli olacağını düşünüyorum çünkü çok hızlı bir pist. Lastiklere koyacağınız enerji kritik olacak. Bu yüzden hemen hemen her virajın burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yarışta. Yani evet, sanırım bu yer hakkında öğrenecek daha çok şeyimiz var." dedi.

Pistin, hangi takıma daha çok sağlayacağı sorusuna, "Sezon boyunca bu çok değişti. Brezilya'da daha hızlı olacağımızı düşündük ama onlar çok daha hızlıydı. Umarım burada daha güçlü olabiliriz. Bence kesinlikle hızlı ve akıcı bölümler bize iyi gelebilir." cevabını verdi.

Takım patronu Christian Horner, Mercedes'e yetişmek için bazı çalışmalar yapmaları gerektiğinden bahsetmişti.

Hangi bölgelerde daha yavaş oldukları hakkında Meksikalı sürücü, "Düzlüklerde. Bence özellikle düzlüklerde daha yavaştık. Bu, son birkaç yarışta iyi bir adım attıkları için daha çok büyük bir konu haline geldi." dedi.

Brezilya, Mercedes'in bu yılki en güçlü yarışlarından birisiydi. Perez, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve üç yarışlık podyum serisi sona erdi.

Perez, "Pozisyonu Valtteri'ye, doğru zamanda gelen sanal güvenlik aracı yüzünden kaybettik. Lewis çok daha hızlıydı ama Valtteri ile aynı seviyedeydik. Bu yüzden sanal güvenlik aracı olmasaydı geçebileceğini sanmıyorum. Ancak günün sonunda bu yarış. Biz de bu konuda biraz şanssızdık." dedi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti”
Önceki haber

Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti”
Sonraki haber

Leclerc, Verstappen ceza almazsa yarış yaklaşımını değiştirecek

Leclerc, Verstappen ceza almazsa yarış yaklaşımını değiştirecek
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi" Katar GP
Formula 1

Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi"

F1 sürücüleri, hızlı Katar pistinin "fiziksel" açıdan zor olmasını bekliyor
Formula 1

F1 sürücüleri, hızlı Katar pistinin "fiziksel" açıdan zor olmasını bekliyor

Seidl: "McLaren, Ferrari ile mücadelesinde gerçeklerle yüzleşmeli" Brezilya GP
Formula 1

Seidl: "McLaren, Ferrari ile mücadelesinde gerçeklerle yüzleşmeli"

Son Haberler

Leclerc, Verstappen ceza almazsa yarış yaklaşımını değiştirecek
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Verstappen ceza almazsa yarış yaklaşımını değiştirecek

Perez: "Bottas, sanal güvenlik aracı olmasaydı geçemezdi"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Bottas, sanal güvenlik aracı olmasaydı geçemezdi"

Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Mercedes, yeni görüntülerden sonra farklı bir bakış açısına geçti”

Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.