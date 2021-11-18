Perez: "Bottas, sanal güvenlik aracı olmasaydı geçemezdi"

Losail pistinde, griddeki mevcut isimlerden sadece Sergio Perez ve Nikita Mazepin, daha önce sırasıyla, GP2 Asia ve MRF Challenge'da yarışmıştı.

Katar'da 2009 GP2'de galibiyet alan Perez, "Pistle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum çünkü burada sadece bir kez yarıştım."

"Formula 1 hiç geri gelmedi veya hiç burada bulunmadı. Bu yüzden simülatördeyken yeni bir pisti öğrenmek gibiydi. Eğlenceli görünüyor. Bence çok fazla geçiş olmayacak, bu yüzden sıralama turlarının çok önemli olacağını düşünüyorum."

"Her bölümün önemli olacağını düşünüyorum çünkü çok hızlı bir pist. Lastiklere koyacağınız enerji kritik olacak. Bu yüzden hemen hemen her virajın burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yarışta. Yani evet, sanırım bu yer hakkında öğrenecek daha çok şeyimiz var." dedi.

Pistin, hangi takıma daha çok sağlayacağı sorusuna, "Sezon boyunca bu çok değişti. Brezilya'da daha hızlı olacağımızı düşündük ama onlar çok daha hızlıydı. Umarım burada daha güçlü olabiliriz. Bence kesinlikle hızlı ve akıcı bölümler bize iyi gelebilir." cevabını verdi.

Takım patronu Christian Horner, Mercedes'e yetişmek için bazı çalışmalar yapmaları gerektiğinden bahsetmişti.

Hangi bölgelerde daha yavaş oldukları hakkında Meksikalı sürücü, "Düzlüklerde. Bence özellikle düzlüklerde daha yavaştık. Bu, son birkaç yarışta iyi bir adım attıkları için daha çok büyük bir konu haline geldi." dedi.

Brezilya, Mercedes'in bu yılki en güçlü yarışlarından birisiydi. Perez, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve üç yarışlık podyum serisi sona erdi.

Perez, "Pozisyonu Valtteri'ye, doğru zamanda gelen sanal güvenlik aracı yüzünden kaybettik. Lewis çok daha hızlıydı ama Valtteri ile aynı seviyedeydik. Bu yüzden sanal güvenlik aracı olmasaydı geçebileceğini sanmıyorum. Ancak günün sonunda bu yarış. Biz de bu konuda biraz şanssızdık." dedi.