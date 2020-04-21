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Formula 1 / Son dakika

Pek çok pilotun ceza puanı Temmuz ayına kadar düşecek

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Pek çok pilotun ceza puanı Temmuz ayına kadar düşecek
Ekleyen:
, Editör
21 Nis 2020 12:00

Formula 1'de yarışsız geçen aylarla birlikte pek çok pilotun ceza puanı Temmuz ayı itibariyle düşecek.

2014 yılında, FIA olaylara karışan veya kuralları ihlal eden sürücüler için belli bir ceza puan sistemi başlatmıştı.

Bir pilot 12 ayda 12 ceza puanı alırsa, bir yarıştan men ediliyor ve şimdiye kadar kimse bu rakama ulaşmadı.

Bu 6 yıllık süreçte şimdiye kadar Sebastian Vettel 24 puanla en çok ceza puanı alan isimdi. Max Verstappen 23 ve Daniil Kvyat  22 ceza puanı aldı.

Ancak tüm puanlar önemli değil, sadece son 12 ay içindekiler önemli.

Yönetmeliklere göre ceza puanları, alındıktan bir yıl sonra siliniyor.

2020'nin iptal edilmesiyle de çok sayıda pilotun ceza puanı silindi. Sezon eğer Avusturya'da başlarsa, Sebastian Vettel beş ceza puanıyla listenin en tepesinde yer alacak.

Toplam ceza puanı

Toplam ceza puanı Pilot Ceza puanı (yarış) Ceza puanı (yarış)
5 S. Vettel 2 (İngiltere, 19) 3 (İtalya, 19)
3 K. Magnussen 2 (Avusturya, 19) 1 (Rusya, 19)
3 D. Kvyat 2 (Meksika, 19) 1 (ABD, 19)
3 L. Hamilton 1 (Avusturya, 19) 2 (Brezilya, 19)
2 M. Verstappen 2 (Meksika, 19)  
2 D. Ricciardo 2 (Brezilya, 19)  
2 L. Gezinme 2 (İtalya, 19)  
2 K. Raikkonen 2 (Rusya, 19)  
2 C. Leclerc 2 (Japonya, 19)  
1 G. Russell 1 (Avusturya, 19)  
1 A. Giovinazzi 1 (Macaristan, 19)
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Editör Kemal Şengül

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