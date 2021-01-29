Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Yeni Barselona virajı çok daha hızlı"

paylaşım
yorumlar
De la Rosa: "Yeni Barselona virajı çok daha hızlı"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa'ya göre, İspanya GP'nin revize edilen onuncu virajı "çok daha hızlı" olacak.

Circuit de Catalunya, hem FIA hem de FIM tarafından geçtiğimiz haftalarda onaylanan yeni viraj tasarımı için çalışmalara geçtiğimiz haftalarda başlandı.

Şu anda pistin o bölümüyle ilgili ciddi bir yapılandırma çalışması var ve önümüzdeki birkaç haftalık süreçte bu inşa sürecinin tamamlanması hedefleniyor.

Bunun geçiş sayısını artırmaya yardımcı olacağı düşünülürken, aynı zamanda güvenliği ee bir sonraki seviyeye taşıyacak.

Eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa yenilenen virajı yakından gören isimlerden biriydi ve o bölüme bordürler döşenirken verdiği röportajda şöyle dedi: "Bu viraj epey güzel görünüyor. Taraftarların kesinlikle beğeneceği bir evrime sahip olacak."

Bunun oldukça ilginç olacağını söyleyen 49 yaşındaki eski yarış pilotu “Şimdi daha hızlı ve daha yuvarlak bir köşe olacak. Çok daha hızlı gitmenize ve bu virajları biraz daha hassas almanıza olanak tanıyacak." dedi.

Sezon öncesi testler Bahreyn'e gerçekleşecek. Bu da F1 pilotlarının İspanya GP'sindeki yeni virajın tadına bakmaları için mayıs ayına kadar beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.

 

Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek

Önceki haber

Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar Bugün

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

Schumacher, SF71H ile katıldığı testin ilk gününü başarıyla tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, SF71H ile katıldığı testin ilk gününü başarıyla tamamladı

Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!
F3 F3 / Test raporu

F3 Asya Dubai: Cem son test seansında üçüncü oldu!

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek

Son Haberler

De la Rosa: "Yeni Barselona virajı çok daha hızlı"
F1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Yeni Barselona virajı çok daha hızlı"

Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

Schumacher, SF71H ile katıldığı testin ilk gününü başarıyla tamamladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, SF71H ile katıldığı testin ilk gününü başarıyla tamamladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

13s
2
Formula 1

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

11s
3
Formula 1

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

12s
4
Formula 1

Schumacher, SF71H ile katıldığı testin ilk gününü başarıyla tamamladı

12s
5
Formula 1

Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"

19s

Son Haberler

De la Rosa: "Yeni Barselona virajı çok daha hızlı"

De la Rosa: "Yeni Barselona virajı çok daha hızlı"

Formula 1
9dk
Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek

Williams, 2022 uğruna 2021 aracından vazgeçmeyecek

Formula 1
10s
Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

Formula 1
11s
Schumacher, SF71H ile katıldığı testin ilk gününü başarıyla tamamladı

Schumacher, SF71H ile katıldığı testin ilk gününü başarıyla tamamladı

Formula 1
12s
Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

Formula 1
12s

Son Videolar

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
19s

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.