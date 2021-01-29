De la Rosa: "Yeni Barselona virajı çok daha hızlı"

Circuit de Catalunya, hem FIA hem de FIM tarafından geçtiğimiz haftalarda onaylanan yeni viraj tasarımı için çalışmalara geçtiğimiz haftalarda başlandı.

Şu anda pistin o bölümüyle ilgili ciddi bir yapılandırma çalışması var ve önümüzdeki birkaç haftalık süreçte bu inşa sürecinin tamamlanması hedefleniyor.

Bunun geçiş sayısını artırmaya yardımcı olacağı düşünülürken, aynı zamanda güvenliği ee bir sonraki seviyeye taşıyacak.

Eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa yenilenen virajı yakından gören isimlerden biriydi ve o bölüme bordürler döşenirken verdiği röportajda şöyle dedi: "Bu viraj epey güzel görünüyor. Taraftarların kesinlikle beğeneceği bir evrime sahip olacak."

Bunun oldukça ilginç olacağını söyleyen 49 yaşındaki eski yarış pilotu “Şimdi daha hızlı ve daha yuvarlak bir köşe olacak. Çok daha hızlı gitmenize ve bu virajları biraz daha hassas almanıza olanak tanıyacak." dedi.

Sezon öncesi testler Bahreyn'e gerçekleşecek. Bu da F1 pilotlarının İspanya GP'sindeki yeni virajın tadına bakmaları için mayıs ayına kadar beklemeleri gerektiği anlamına geliyor.