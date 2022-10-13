Pedro de la Rosa, Aston Martin F1'in "elçisi" oldu
Aston Martin, eski F1 pilotu Pedro de la Rosa'nın artık takım elçisi olacağını duyurdu.
Pedro de la Rosa, uzun yıllardır Formula 1 dünyasında yer alıyor. Son olarak HRT adına mücadele etmiş, ardından çeşitli test pilotluğu görevleri üstlenmişti.
Şu an 51 yaşında olan İspanyol pilot, Aston Martin ile "takım elçisi" olmak için anlaşmaya vardı.
De la Rosa, yeni anlaşma kapsamında partnerler ve basın ile iletişimde kalacak ve aynı zamanda genç sürücülerin seçimiyle ilgili sürece dahil olacak.
İlginç bir şekilde De la Rosa'nın takıma gelişi, vatandaşı Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçişiyle aynı dönemden geliyor.
De la Rosa, "Aston Martin F1'e takım elçisi olarak katılmaktan memnuniyet duyuyorum."
"McLaren ve Ferrari'de Fernando Alonso ile yakından çalışmıştım, buradaki personelin çoğunu zaten tanıyorum. Şimdi diğerlerini tanımak için de sabırsızlanıyorum."
"Deneyim ve bilgi birikimimi kullanıp, pazarlama anlamında takımın büyümesine ve ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum." dedi.
Takım patronu Mike Krack de, "De la Rosa'nın Aston Martin F1'e katılması, ekibimizin her unsurunu güçlendirme yönündeki kararlılığımızın bir başka kanıtıdır."
"Pedro, basın ve taraftarlarla daha iyi etkileşim kurmamıza yardımcı olacak ve genç pilotlarla ilgili programımızda önemli bir rol üstlenecek." dedi.
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