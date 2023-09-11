Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'

Zhou'nun ilk tam zamanlı Çinli pilot olmasına rağmen, Alfa Romeo'yu yeni şartlar kabul etmeye teşvik edecek büyük bir finansal duruma sahip olmadığı yönünde spekülasyonlar var.

Yaz tatili öncesinde konuşan Alfa Romeo F1 Genel Müdürü Alessandro Alunni Bravi, takımının Zhou ve 2022'de Mercedes'ten iki yıllık bir anlaşmayla transfer olan ancak 2024'e kadar devam etme opsiyonu bulunan Valtteri Bottas'tan oluşan kadrosunu korumak istediğini belirtti.

Ancak sponsorlar tarafından iyi desteklenen FIA F2 şampiyonu ve Aston Martin yedeği Felipe Drugovich ve Alfa'nın himayesindeki Theo Pourchaire de koltuk için çekişme halinde.

Yine de Zhou, birden fazla sezon için başka bir anlaşma yapmaya yakın olduğuna inanıyor.

Zhou, "Beklediğimden biraz daha gecikmeli oldu. Ama sanırım bunun nedeni Alfa Romeo ile birlikte bu son ayrıntıları çözmeye çalışmamız."

"'Neden henüz sözleşme imzalanmadı?' sorusuna gelince, buna hâlâ bir cevabım yok. Ama kesinlikle bu konuda daha fazla konuşuyoruz ve işi bitirmeye daha da yaklaşıyoruz."

"Birlikte olmaktan, bu takımla birlikte daha fazla yıl geçirmekten mutluyum. Gelecek, takımın gittiği yer açısından oldukça parlak." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Zhou para sıkıntısı çektiği yönündeki söylentileri şöyle yanıtladı: "Kişisel sponsorlarım var. Söylentileri bilmiyorum ama bu konuda herhangi bir eksiklik hissetmiyorum."

"Formula 1'de sahip olduğunuz ilk sözleşme gibi değil - her şey takıma bağlı. İkincisi biraz daha detaylarla ilgili."

"Büyük ölçüde endişelenecek bir şey yok. Pistte gösterdiklerimle bu padokta olmaya devam etmeyi hak ettiğimi düşünüyorum."

Zhou, odak noktasının diğer boş pozisyonları kovalamaktan ziyade Audi'nin devralınması sırasında mevcut takımıyla anlaşmaya varmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Zhou, "Şu anda önceliğimiz Alfa Romeo. Çok fazla boş koltuk yok. Olduğum yerde kalmaya çok hevesliyim." dedi.

Diğer yandan, Williams'ta Alex Albon'un yanında potansiyel olarak boş bir koltuk var ve takım henüz Amerikalı çaylak Logan Sargeant'ın geleceğini açıklamadı.

Bu arada, AlphaTauri 2024 için resmi olarak herhangi bir pilot açıklamadı.

Resmi 2024 F1 Gridi (sözleşmeler):

Red Bull: Max Verstappen (2028), Sergio Perez (2024)

Mercedes: Lewis Hamilton (2025), George Russell (2025)

Ferrari: Charles Leclerc (2024), Carlos Sainz (2024)

Aston Martin: Fernando Alonso (2024), Lance Stroll (görüşülüyor)

McLaren: Lando Norris (2025), Oscar Piastri (2024)

Alpine: Esteban Ocon (2024), Pierre Gasly (2024)

Williams: Alex Albon (2024), -

Haas: Nico Hulkenberg (2024), Kevin Magnussen (2024)

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (2024), -

AlphaTauri: -