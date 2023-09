Singapur pistindeki değişiklikler frenlere ve lastiklere yardımcı olacak

Singapur'da, turun sonuna doğru pisti bir tribünün altına götüren 90 dereceye yakın dört viraj dizisi bu yılki yarış için kaldırıldı.

Onun yerine, 15. virajdaki yumuşak sola dönüşten, eskiden 20. viraj olan ancak şimdi 16. viraj olan dar sağa dönüşe uzanan yeni ve daha uzun bir düzlük yer alıyor.

Değişiklikler çok daha hızlı bir tur zamanı yaratmanın yanı sıra fren kullanımını azaltacak ve pilotların lastiklerini tam bir tur boyunca canlı tutmalarına yardımcı olacak.

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Bence lastikler için daha kolay olacak çünkü tüm frenleme, çekiş bölgeleri ve bunlardan kaynaklanan bozulmalar biraz daha azalacak." dedi.

"Normalde turun sonunda lastikler için çok fazla toparlanma süresi olmadığından, özellikle arka lastikler çok sıcak oluyordu."

"Bu sayede lastikler biraz soğuyacak ve son birkaç virajda o kadar kötü olmayacak. Yani aslında lastik açısından bence hayatı kolaylaştırıyor."

"Diğer her şey nedeniyle pistte muhtemelen maksimum yere basma kuvvetinde olmaya devam edecek, çok fazla değişmeyecek." dedi.

Williams'ın araç performans direktörü Dave Robson, pist revizyonlarının genellikle yüksek hızlı pistleri tercih eden FW45'e zarar vermeyeceğini öne sürdü.

Cars will race towards the new Turn 16 (bottom of picture) before turning right and driving past the new Bayfront Grandstand at Turn 17

Photo by: Uncredited