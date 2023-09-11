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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Singapur pistindeki değişiklikler frenlere ve lastiklere yardımcı olacak

Formula 1 takımları, Singapur'un Marina Bay pistinin temel yüksek yere basma kuvveti karakteri değişmeyecek olsa da, 2023 için pist düzeninde yapılacak revizyonların bazı etkileri olacağı konusunda hemfikir.

Adam Cooper
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Cars will now race on a new 397.9m long straight towards the last section of the track

Singapur'da, turun sonuna doğru pisti bir tribünün altına götüren 90 dereceye yakın dört viraj dizisi bu yılki yarış için kaldırıldı.

Onun yerine, 15. virajdaki yumuşak sola dönüşten, eskiden 20. viraj olan ancak şimdi 16. viraj olan dar sağa dönüşe uzanan yeni ve daha uzun bir düzlük yer alıyor.

Değişiklikler çok daha hızlı bir tur zamanı yaratmanın yanı sıra fren kullanımını azaltacak ve pilotların lastiklerini tam bir tur boyunca canlı tutmalarına yardımcı olacak.

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Bence lastikler için daha kolay olacak çünkü tüm frenleme, çekiş bölgeleri ve bunlardan kaynaklanan bozulmalar biraz daha azalacak." dedi.

"Normalde turun sonunda lastikler için çok fazla toparlanma süresi olmadığından, özellikle arka lastikler çok sıcak oluyordu."

"Bu sayede lastikler biraz soğuyacak ve son birkaç virajda o kadar kötü olmayacak. Yani aslında lastik açısından bence hayatı kolaylaştırıyor."

"Diğer her şey nedeniyle pistte muhtemelen maksimum yere basma kuvvetinde olmaya devam edecek, çok fazla değişmeyecek." dedi.

Williams'ın araç performans direktörü Dave Robson, pist revizyonlarının genellikle yüksek hızlı pistleri tercih eden FW45'e zarar vermeyeceğini öne sürdü.

Cars will race towards the new Turn 16 (bottom of picture) before turning right and driving past the new Bayfront Grandstand at Turn 17

Cars will race towards the new Turn 16 (bottom of picture) before turning right and driving past the new Bayfront Grandstand at Turn 17

Photo by: Uncredited

Robson, "Bu değişiklik muhtemelen bize yardımcı oluyor çünkü dört köşe ortadan kalktı. Bu muhtemelen yardımcı olacaktır."

"Ama bence daha ciddi olarak, bu pistin doğasını oldukça değiştirecek. Yere basma kuvveti seviyesi açısından değil ama orada her zaman zor olan frenleme açısından değişecek."

"Frenlerin başa çıkması gereken enerji, arka lastiklerin bozulması, son sektörde her zaman zorluk yaratıyordu."

"Dolayısıyla bu virajları pistin o kısmından alınması pistin karakteristiğini herkes için oldukça değiştiriyor. Umarım bu aracın güçlü yönlerine biraz daha fazla katkı sağlar." dedi.

Alpine pilotu Esteban Ocon da yeni 16. virajın bir geçiş fırsatı yaratabileceğini belirtti.

Fransız pilot değişikliklerle ilgili olarak, "Bu çok ama çok iyi bir haber."

"Sürüş yapmaktan pek hoşlanmadığınız bir pistte, bunu değiştirmeleri çok iyi bir haber."

"Umarım bu değişiklik daha önce imkansız olan geçişlere yardımcı olur. Öndekilere yaklaşabileceğimizden oldukça eminim ve bu pek çok şeyi değiştirecek." dedi.

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