Krack: "Stevenson gibi insanlara sahip olmak önemli"

55 yaşındaki Stevenson, Silverstone merkezli takımın sadık bir üyesi. Takıma 1990'ların başında Jordan adıyla katıldı ve 2005'te şimdiki görevine geçmeden önce baş mekaniker olmak için basamakları tırmandı. Şimdi sportif direktör olarak Aston Martin'in FIA ile olan ilişkilerini yönetiyor.

Bu yıl, Fernando Alonso'nun Suudi Arabistan'daki pit cezasını iptal ettirmek ve 1200'den fazla pist sınırı ihlali vakası arasında Avusturya Grand Prix yarış sonucunu değiştirmek için başarılı protestolar düzenledi.

Alonso'nun her iki durumda da bir sıra kazanmasıyla (Cidde'de üçüncülüğü geri aldı ve Avusturya'da beşinciliğe yükseldi) Stevenson bu sezon Aston Martin'e beş puan kazandırdı.

Bu arada, 14 yarışın ardından şu anda Takımlar Şampiyonası'nda son sırada yer alan AlphaTauri'nin sadece üç puanı bulunuyor.

Autosport'a konuşan Krack, AlphaTauri karşılaştırması yapıldığında Stevenson'ın deneyimini öne çıkardı.

Krack, "Andy gibi insanlara sahip olmak önemli."

"Deneyimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor çünkü her şeyden önce pek çok olayı hatırlıyor. Ayrıca çeşitli olaylarla birlikte gelen cezaları da hatırlıyor."

"Böyle biri meslektaşlarına rehberlik edebilir."

"Alpine ya da Ferrari ile ilgili pek çok şeyi hatırlıyor."

"Çok yapılandırılmış bir sistemimiz var ama 'dürtü' Andy'den geliyor." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Suudi Arabistan'da Stevenson, pit cezaları sırasında krikoların araca temas etmesi nedeniyle takımlara ceza verilmediği örnekleri sundu. Bu örnekler, hakemlerin Alonso'ya verilen 10 saniyelik cezayı iptal etmesine neden oldu.

Krack bu özel durumla ilgili olarak şunları söyledi: "Genel olarak, takımlar bu tür durumlar için ev ödevlerini yapmalıdır."

"Yaşanan her türlü olaya hazırlıklı olmanız, hızlı tepki verebilmeniz gerekiyor çünkü protesto için sadece yarım saatiniz var ve protesto kabul edildikten sonra kanıt getirmek için sadece kısa bir süreniz var."

"Dolayısıyla, mesele tecrübeyi ve gerektiğinde geçmişte var olan tüm gerçekleri kullanmaktır."

"Böyle bir durumda, 'Ah, bunu en son ne zaman yapmıştık?' diye düşünmeye başlarsanız, artık çok geçtir. Yani bu bir hazırlık meselesi."

"Tüm ekiplerin farklı alanlara odaklanan insanların bulunduğu büyük görev kontrol odaları var. Tüm bunları hazırlayan destek sahasıdır."

"Temelde önceden tanımlanmış bir süreç var. Durum nedir? Emsallerimiz var mı, varsa bunlar nelerdir?"

"Birisi bunları mümkün olan en kısa sürede sağlamaktan sorumludur. Dürüst olmak gerekirse durum oldukça basit."