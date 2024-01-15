Williams 2024 araç değişikliklerinde 'kullanılmamış potansiyel' görüyor
Williams takım patronu James Vowles, Williams'ın 2024 aracından yere basma kuvvetinin ötesine geçen ekstra 'kullanılmamış potansiyeli' ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.
Grove merkezli ekip, 2023'ü 7. sırada tamamlayarak 2018'den bu yana en iyi sonucunu elde etti.
Vowles'un sezonun başlamasından hemen önce göreve gelmesiyle birlikte, takımda yaptığı değişikliklerin gerçek etkisi henüz görülmedi.
Vowles'un aldığı ilk kararlardan biri, takımın 2023 aracının geliştirilmesini erkenden durdurması ve böylece bu yılki araca daha fazla odaklanabilmesiydi.
Bu, yere basma kuvveti gibi alanlarda ileriye doğru bir adım anlamına gelse de Vowles, araç dinamikleri gibi konularda yapılacak iyileştirmelerle ekstra hızın da ortaya çıkacağını düşünüyor.
Motorsport.com'a 2024 aracı hakkında konuşan Vowles şunları söyledi: "Yere basma kuvveti ekledik ama aslında üzerinde çalıştığımız asıl şey aracın davranışı ve özellikleri."
"Bence bu konuda henüz kullanılmamış bir potansiyel var, dolayısıyla ilerleyebiliriz ama ne kadar ilerleyebileceğimizi söylemek zor."
Fotoğraf: Williams
James Vowles, Williams Racing Takım Müdürü
Gridin orta bölüm mücadelesi inanılmaz derecede sıkıyken, Williams kış boyunca ileriye doğru büyük bir sıçrama yapmanın zor olacağını biliyor.
Ve Vowles, takımının öne çıkmak için sahip olduğu en gerçekçi şansın 2026 için yepyeni araç düzenlemeleri olduğunda inanıyor.
"Yaptığımız işten memnunum ama bahse girerim griddeki herkese sorsanız onlar da 'Yaptığımız işten memnunuz' diyeceklerdir."
"Büyük adımlar gerçekten de yönetmelik değişikliği ile gelir. 2026 bizim için ileriye doğru adım atmak için ilk fırsat olacak."
Vowles, takımda önemli zayıflık alanlarını ele almak için bazı hızlı değişiklikler yapabilmiş olsa da, takımın yıllar sonra nerede olacağına odaklanılması gerektiğine inanıyor.
Vowles, "Bir soruna bakıp sonra onu derinlemesine araştırmaya başladığınız yere çok hızlı bir şekilde sürüklenebilirsiniz."
"Ama dürüst olmak gerekirse bu kısa vadeciliktir, çünkü bu sorun zaten başlangıçta yanlış olan diğer sistemlerin sonucudur."
"Değiştirdiğimiz hemen hemen her şey altyapı ve insan getirmekten ibaret, bunun sonucunda ortaya çıkan dalgaların hissedilmesi uzun zaman alacak." dedi.
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