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W15'i rüzgar tünelinde inceleyen Hamilton'ın Mercedes'e 'inancı tam'

Lewis Hamilton, sezon sonu ziyareti sırasında rüzgar tünelinde gelecek yılın aracı olan W15'i gördükten sonra Mercedes'e 'inancının tam' olduğunu söyledi.

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Lewis Hamilton, FIA Formula One World Championship - 3rd Place

Hamilton Perşembe günü Brackley'deki fabrikaya ve Brixworth'deki HPP motor bölümüne gitti.

Hamilton ziyaretini gelecek yılın W15'inin gelişimini kontrol etmek için kullansa da, takımın yeni araçla ne durumda olduğuna dair kesin bir yargıda bulunmanın zor olduğunu itiraf etti.

"Bunun her zaman zor olduğunu düşünüyorum. Ben bir mühendis ya da tasarımcı değilim, bu yüzden kolay değil."

"Ama bu her zaman yılın en heyecan verici zamanıdır, çünkü aracı rüzgar tünelinde gördüm. Hangi yönde geliştiğini görmek için fabrikaya gittiğimde her zaman rüzgar tüneline uğrarım."

"Gerçekten de dün ne durumda olduğumuzu görmek için tekrar uğradım ve geri döndüğümde yine farklı bir 'canavar' olacak."

"Üzerinde çalışan herkese inancım tam. Gelecek yıl çok daha rekabetçi bir konumda olacağımızı umuyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton, 2023 sezonunun zorlu geçtiğini ve takımın W14 ile ilk çalışmasından itibaren bunun şampiyonluk kazandıracak bir araç olmayacağını anladığını itiraf etti.

"Her sezonda iniş çıkışlar vardır ve bizim de iniş çıkışlarımız oldu." 

"Silverstone'da aracı sürmeye başladığımız andan itibaren şampiyonluk için mücadele edemeyeceğimizi fark ettik ve sonra yeniden odaklanıp hedeflerimizi sıfırladıktan sonra arayı kapatmak için çalıştık."

"Bence asla pes etmediğimizi görmek gerçekten sevindirici. Herkes pozitif kaldı ve bu benim için çok cesaret vericiydi."

"Sanırım hepimiz takımdaki her bir bireyi ve aldığımız sonuçları takdir etmeyi gittikçe daha fazla öğreniyoruz ve sonunda bir podyum elde ettiğimizde, belki de her zamankinden daha fazla takdir ediyoruz."

"Bence Budapeşte'deki pole en önemli olaydı, orası sevdiğim bir pist. Bir şekilde Red Bull'u bir anlığına tahtından indirmek bize çok umut verdi, eğer zorlamaya devam edersek oraya ulaşabileceğimizi biliyorduk."

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