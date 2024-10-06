Verstappen, 2024'ün 'en kötü döneminin' geride kaldığını düşünüyor

Verstappen Bahreyn'deki açılış yarışında bitiş çizgisini 22 saniyelik bir farkla geçtiğinde, çoğunluğun düşüncesi 2024'ü son Dünya Şampiyonu'nun domine edeceği yönündeydi.

Ancak altı ay sonra, McLaren'in başta olmak üzere diğer takımlar ilerleme kaydederken Red Bull RB20'nin gelişiminde yanlış bir yol izledi.

Singapur'da Autosport ile bir araya gelen Verstappen, Red Bull'un yıla bu kadar iyi başladıktan sonra karşılaştığı zorlukları anlattı.

Hollandalı pilot, "Başlangıçta ben de şaşırdım ama sorunlarımızın ne olduğuna bakarsanız, bunu tamamen anlıyorum."

"Bir noktada yanlış yöne gittik. Diğer takımlar ya o noktayla henüz karşılaşmadılar ya da aracı biraz daha farklı bir şekilde geliştirdiler. Bunu değerlendirmek her zaman zordur."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"İlk başlarda denge açısından geçen yılki araçtan çok farklı olduğunu fark ettim."

"O zamanlar aracımız hâlâ diğerlerinden çok daha hızlıydı, bu yüzden o aşamada yaşadığımız sorunları telafi edebiliyorduk. Ondan sonraki yarışlarda her şey daha da kötüye gitti. Bir noktada aracımızı sürmek çok zor hale geldi ve diğerleri gerçek bir ilerleme kaydetti." dedi.

Verstappen defalarca aracın ön ve arka tarafının artık birbirine bağlı olmadığını ve geçen yılki araçtan gözle görülür bir şekilde ayrıldığını hissettiğini belirtti.

Verstappen'in yol tutuş yorumları, Red Bull'un sorununun en azından kısmen tabanla bağlantılı olduğunu ima ediyor.

Verstappen "Taban konusu herkesin düşündüğünden daha zor bir durum."

"Şu anda McLaren bile tam olarak emin olmadıkları yeni bir tabanı bekletiyor. Yükseltmeler konusunda önceki düzenlemelere göre çok daha hassaslar." dedi.

Takımlar ayrıca rüzgar tünelinde yaptıkları taban yükseltmeleriyle aracın gerçek dünyada nasıl davrandığını ilişkilendirmekte zorlanıyorlar. Bu durum, özellikle nispeten eski bir rüzgar tüneline sahip olan Red Bull'un durumu için özellikle geçerli görünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2. sıra, kutlama için kupayı kaldırıyor Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Verstappen, durumun rüzgar tüneliyle ilgili olmadığını düşünüyor: "Oldukça eski bir rüzgar tünelimiz olduğu doğru ama bu yıla kadar her şeyi doğru yapıyordu."

"Modern rüzgar tünellerine sahip takımlar da dahil olmak üzere tüm takımların kendi sorunları var. Bence bazı şeyleri mükemmel bir şekilde ayarlamak ya da tam olarak doğru verileri elde etmek son derece zor."

"Bu, rüzgâr tünelinin kendisinden ya da pistle olan ilişkisinden kaynaklanan pek çok şeye bağlı olabilir."

Takım Bakü'de sadece alt tabanda yapılan 'ince değişikliklerden' bahsetti ancak Verstappen bu özel güncellemenin bir çözümün başlangıcı olduğundan umutlu: "Araç daha iyi hissettirdi."

"Bu bizim için iyi bir adımdı ve şu anda doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum, ama bu biraz zaman alacak. Böyle bir şeyi bir ya da iki haftada tersine çeviremezsiniz. Ancak takımın da Bakü'de gördüklerinden memnun olduğunu düşünüyorum."

Verstappen, felaketle sonuçlanan Monza yarışının en dip nokta olduğu bu F1 sezonunun artık geride kaldığından umutlu.

"Evet, dürüst olmak gerekirse öyle düşünüyorum. Umarım buradan iyi adımlar atmaya devam edebiliriz."