Komatsu: "Bu sezon iyi olacağımızı söyleseydim aptal ya da kibirli olurdum"
Haas takım patronu Ayao Komatsu, sezon öncesi takımın Formula 1'in en alt sıralarında yer alacağı yönündeki tahmininin bir saptırma olmadığını ve daha iyi olabileceği yönündeki herhangi bir önerinin 'aptalca ya da küstahça' olacağını vurguladı.
Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, on the grid
Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Kevin Magnussen, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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