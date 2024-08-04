Komatsu: "Bu sezon iyi olacağımızı söyleseydim aptal ya da kibirli olurdum"

Komatsu, Haas'ın 2016'da F1'e katılmasından bu yana takım patronu olan Guenther Steiner'in takımdan ayrılmasının ardından Amerikan ekibinin başına geçti.

Takım geçen dönem boyunca sorunlarla boğuşmuş, özellikle Nico Hulkenberg'in güçlü sıralama performanslarına rağmen, arka lastiklerin bozulması her iki sürücünün de yarışlarda zorlanmasına ve sıralamada gerilemesine neden olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde yapılan bir güncelleme takımı rakiplerine karşı daha da geriye götürdü.

Komatsu, Bahreyn'deki yılın açılış yarışı öncesinde Haas'ın gridin en arkasında yer alacağını açıklamıştı. Ancak sezon boyunca tam tersi oldu ve Haas, yaz arası öncesinde Takımlar Şampiyonası'nda yedinci sırayı elde etmiş oldu.

Sezon öncesi yorumlarının kasıtlı bir saptırma olduğunu reddeden Komatsu, Autosport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, kış boyunca ne kadar geliştiğimizi biliyordum."

"Küçük bir takım olduğumuzu biliyorsunuz, ben de çalışmaya ne kadar geç başladığımızı ve Austin güncellemesini yaparak ne kadar zaman kaybettiğimizi biliyorum."

"Dolayısıyla, en azından aynı kaynağa ya da üç katına sahip insanların en az bizim kadar iyi bir iş çıkaracağını varsaydım çünkü insanların aptal olmadığını biliyorum, değil mi?"

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Kevin Magnussen, Haas VF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dolayısıyla, insanların 10 kg fazla kilolu olmasına ya da konsepti tamamen bozmasına güvenemeyeceğinizi varsaymak zorundaydım. Buna güvenemezsiniz, kendi sonucunuzu kendiniz yaratmalısınız."

"Biz 300 kişiyiz. Bir sonraki en küçük ekip bunun yaklaşık üç katı. Yani, 'Bahreyn'de sekizinci olacağız' deseydim, ya aptal ya da kibirli olurdum."

"Şansımıza başkaları da işi berbat etti ama buna güvenemem. Bu işi yaparken, başkalarının işi batırmasına güvenemezsiniz. Kendi şansınızı yaratmak zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."