Gasly: "Yeni F1 sprint formatı, "dahi adamların" araçlarda değişiklik yapmasını sağlayacak"
Pierre Gasly, Formula 1'in 2024 için revize edilen sprint formatını, takımlardaki "dahi adamların" bir yarış hafta sonu boyunca araç ayarları üzerinde çalışmasını sağlayacağı için memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Geçen yıl sprint formatının uygulandığı yarışta takımlar, 1. antrenmandan sonra yapılan seçimlerle kilitleniyordu çünkü araçlar ana sıralama, sprint sıralama, sprint ve Grand Prix için kapalı park kurallarına girmiş oluyordu.
Bu da, 1. antrenman itibariyle rekabetçi olmayan bir aracın ayar değişiklikleriyle iyileştirilemeyeceği anlamına geliyordu ve ayrıca, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in ABD GP'sinden sonra diskalifiye edilmesine neden olan aşırı tahta aşınması gibi sorunlara yol açtı.
Yeni formata göre 1. antrenmanın ardından ilk kapalı park bölümünde sprint shoot out (sprint sıralama) ve sprint yapılacak. Takımlar daha sonra, ana sıralama ve ana yarışı kapsayan ikinci bir kapalı park sürecine geçmeden önce araçlarını değiştirmek için edindikleri bilgileri kullanma fırsatına sahip olacaklar.
Yeni formatın tam olarak nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar, Cuma günü sportif danışma komitesinin bir toplantısında tartışıldı.
Motorsport.com'un değişiklikler hakkındaki sorusuna Gasly "Bence bu harika. Bana göre bu kesinlikle eksikti. Geçen yıl Cuma öğleden sonra aracımızdaki herhangi bir şeye dokunmaları yasak olan harika, zeki, dahi adamlara sahiptik."
"Ve bunun için para alıyorlar, bu yüzden en iyiler. Ve bu biraz üzücüydü çünkü masaya ön kanatta bir iki ayar ve lastik basıncından çok daha fazlasını getiriyorlar."
"F1 mühendisliğin zirvesidir ve bence onlara hafta sonu boyunca sürekli iyileştirmeler yapma fırsatı vermemiz harika." şeklinde cevap verdi.
Pierre Gasly, Alpine
Fotoğraf tarafından: Alpine
Gasly, daha önce mühendislerinin aracı geliştirebileceklerini bildikleri halde bunu yapamadıklarında sık sık hayal kırıklığına uğradıklarını doğruladı.
Gasly, "Kesinlikle. Ve hiçbir şey denemek için zamanınız yok. Çünkü bir saatlik antrenmanda oldukça kısıtlısınız. Bu yüzden her zaman simülatörde çalışmayı denemek gerekiyordu."
"Ve hafta sonuna en iyi ayarla başlamadığınızı fark ederseniz, tepki verme aralığınız son derece küçüktü. Bu yüzden spor olarak kesinlikle doğru bir değişiklik olduğunu düşünüyorum." dedi.
Gasly'nin takım arkadaşı Esteban Ocon da yeni formatın faydalı olacağı konusunda hemfikir.
"Bir sprint sıralama yapmak ve ardından sprint yarışını yapmak için kapalı parkı kapatmak ve ardından sıralama turlarından önce tekrar açmak iyi olur."
"Bence yapmamız gereken bu. Bir hafta sonu olarak çok daha ilginç olacak ve tahta aşınması gibi aptalca şeylerle çok daha az hata göreceğiz."
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