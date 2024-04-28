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Formula 1

Honda, Red Bull'un 2024 F1 aracında yaptığı "inanılmaz" değişikliklere "çok şaşırmış"

Honda, Red Bull'un 2024 Formula 1 sezonu için yaptığı tasarım değişikliklerinin "inanılmaz" boyutu karşısında "çok şaşırdığını" kabul etti.

Filip Cleeren Ronald Vording
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull, 2023 sezonunda 22 Grand Prix'nin 21'ini kazanarak sezona damgasını vurdu ve bu erken hakimiyet, takımın sezon içinde çok fazla güncelleme getirmemesiyle sonuçlandı.
Takım bunun yerine, kaynaklarının çoğunu 2024'e odakladı ve selefinin başarılarına rağmen önemli ölçüde farklı görünen bir araç üretti.
Verstappen'in yılın ilk beş yarışından dördünü kazanması ve takım arkadaşı Sergio Perez'in de yeni araçta daha fazla güven ve rekabet gücü bulmasıyla, RB20 için güvenli oynamak yerine agresif bir evrim geçirme kararı işe yaradı.
Milton Keynes takımının köklü yeniden tasarımı, Honda güç ünitesi için birçok kurulum değişikliğini de beraberinde getirdi.
Sadece Motorsport.com/Autosport'a konuşan Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe, motor üreticisinin yapılan tüm değişiklikler karşısında şaşkınlığa uğradığını söyledi.
Watanabe, "Bu yılki Red Bull aracı için, RB20'de bu kadar çok değişiklik yapıldığını görmek bizi çok şaşırttı."
"Geçen yıl birlikte 22 yarışın 21'ini kazandık ama yine de konsepti değiştirdiler. Bu inanılmaz bir şey!"
"Motorumuzu RB20'nin yeni konseptine uyarlamak için pek çok talepte bulundular. RB20'yi gerçek hayatta gördükten sonra yaptıkları tüm değişiklikler bizi çok şaşırttı." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Honda, montaj noktalarını yeni şasiye uyarlamanın yanı sıra, güç ünitesini daha güvenilir hale getirme çabalarını da sürdürdü. Watanabe, bunun Red Bull'a soğutma çözümlerini yerleştirmek için daha fazla tasarım özgürlüğü sağladığını açıkladı.
Watanabe, "Elbette [motorun dondurulmasıyla] gücü artıramayız ama motoru yeni makineye uyarlayabiliriz."
"Bunun dışında motorun güvenilirliğini de artırabiliriz. Geçtiğimiz kış boyunca yaptığımız şey buydu."
"Bu durum Red Bull'a tasarımları ve aerodinamik konseptleri için daha fazla özgürlük sağladı. Bu yüzden yağ soğutucularının, radyatörlerin vs. konumunu değiştirebildiler."
"Geçen yıl bazen güç ünitesine zarar verme riskimiz oluyordu ama sonuçta büyük bir sorun olmadı ama her zaman riski en aza indirmemiz gerekiyor."
"Bu nedenle bu yıl motorun güvenilirliğini daha da artırmak için elimizden gelen çabayı gösterdik." dedi.

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Filip Cleeren
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Filip Cleeren
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