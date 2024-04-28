Honda, Red Bull'un 2024 F1 aracında yaptığı "inanılmaz" değişikliklere "çok şaşırmış"
Honda, Red Bull'un 2024 Formula 1 sezonu için yaptığı tasarım değişikliklerinin "inanılmaz" boyutu karşısında "çok şaşırdığını" kabul etti.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
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