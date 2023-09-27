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Paul Stoddart: "2026'dan önce Red Bull'u geçen olmayacak"

Minardi'nin eski takım patronu Paul Stoddart , Red Bull'un üstünlüğünün 2026 sonuna kadar devam edeceği görüşünde.

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Bu yıl şimdiye kadarki 16 yarışın 15'ini kazanan Red Bull, son iki yılda düzenlenen 38 yarışın 32'sini kazanma başarısı gösterdi.

Avusturyalı ekip temel olarak çok iyi bir araca sahip olduğu için, bu üstünlüğünü kural değişikliklerinin yapılacağı 2026 yılına kadar korumaları mümkün.

Bunu özellikle turbo hibrit motorlar döneminde Mercedes başarmış ve uzun yıllar zirvede kalmıştı.

Eski Minardi F1 takımının patronu Paul Stoddart'ın görüşü de benzer.

Stoddart, RacingNews365'e şöyle konuştu: "Kalan altı yarışta Red Bull önde olacak."

"Max'in Katar'da düzenlenecek sprint yarışında şampiyonluğu garantileyeceği çok açık."

"Kurallar değişmeden önce kimse Red Bull'u geçemeyecek. Bu tür bir hakimiyet Michael Schumacher döneminde Ferrari'de, Red Bull'da, Mercedes'te ve şimdi yine Red Bull'da var."

"Eğer bir takım baskın bir pozisyona sahipse, hiçbir şey onu etkilemez, bu yüzden kuralların değişeceği ve güç dengesini etkileyeceği 2026 yılına kadar beklemek zorundayız."

"O zamana kadar rakip takımlar sadece aradaki farkı nasıl kapatacaklarını düşünecekler."

Stoddart, sürücü kadrosuyla ilgili de şöyle dedi: "Gelecek yılın sonunda Red Bull'un sürücü kadrosu değişebilir ama her şey Sergio Perez'in performansına bağlı."

"Belki Liam Lawson'ı takıma alırlar ama büyük olasılıkla Verstappen'in takım arkadaşı Daniel Ricciardo olacaktır."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with his trophy

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with his trophy

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Sainz: "Red Bull kalan tüm yarışları kazanırsa şaşırmam"

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