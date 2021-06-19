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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Paul Ricard'daki kerbler, takımların itirazlarına rağmen kaldırılmadı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Paul Ricard pistinin özellikle 2. virajında bulunan kerblerin araçlara verdikleri hasarların ardından, F1 takımları konu hakkında FIA'yla konuşarak, kerblerin kaldırılmasını istemişti. Ancak FIA, bu kerblerde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Paul Ricard'daki kerbler, takımların itirazlarına rağmen kaldırılmadı

1. antrenman turlarında Valtteri Bottas bu kerblerin üzerinden geçmiş ve aracının hem ön kanadına hem de taban bölümüne hasar almıştı.

Bu olayın ardından Mercedes'den Ron Meadows, şampiyona direktörü Michael Masi'ye bağlanarak aracın ciddi hasar aldığını söylemiş ve bu hasarın finansal etkisinden bahsetmişti.

Masi ise ona o bölgedeki kerblerin 2019'da da burada olduğunu söylemişti.

2. antrenman seansında Max Verstappen de aynı kerb'ün üzerinden geçmiş ve aracından karbon bir parça fırlamıştı.

Bunun ardından Red Bull'un sportif direktörü Jonathan Wheatley, Masi'ye bağlanarak kopan parçadan sınırlı sayıda olmasından dolayı, parçayı seansın ardından kendilerine getirmelerini istemişti.

Bu olaylar, pist limitlerinin nasıl kontrol edileceği konusundaki tartışmayı yeniden başlattı. Bütçe sınırlamasıyla birlikte, araca alınan her hasar bu sezon ayrı bir önem arz ediyor. Ön sıralardaki takımlar şimdiden parça üretimi konusunda sınırdalar.

Gelecek iki yarışın düzenleneceği Avusturya da bu konuda her zaman tartışma yaratmıştı. İlk virajdaki sosis kerb çoğu pilotun aracına zarar verirken, start/finiş düzlüğüne çıkmadan önce geçilen son iki virajdaki kerblerin de araçların ön kanatlarını kırdığı geçmişte görülmüştü.

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Paul Ricard'daki kerbler hakkında dün gerçekleştirilen sürücüler toplantısında konuluşmuş ve Masi, buna bir göz atacağını söylemişti.

Ancak Masi, cumartesi günü pilot notlarını güncellediğinde konu hakkında bir değişim doğrulanmadı. Fakat Masi, notunda artık 6. virajdaki pist limitlerinin de inceleneceğini belirtti.

1-2, 3-5 ve 8-9. virajlarda limitlere zaten dikkat edilmekteydi.

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Bu bütçe sınırlamasıyla birlikte, nelere para harcayabileceğimiz konusunda oldukça dikkatliyiz."

"Bir sosis kerb yüzünden tabanınızı kaybediyorsanız, bu sinir bozucu olabiliyor ama bu, kimsenin hatası değil. Hep beraber araçların pistten taşmasını önleyecek çözümler bulmalıyız ve bunu yaparken, araçların şasilerini de kırmamız gerek."

"Elektronik takip iyi değil, gözle takip iyi değil. Bence pistten taşanlara bir bedel ödetecek faktörler olmalı ama finansal bedeller değil."

"Belki de çakıl havuzuna saplanırsınız ve bu, en basit çözüme bizi geri döndürmüş olur ama bunu söylemekle birlikte, en basit çözüm, aynı zamanda güvenlik açısından zorluklar çıkarabiliyor." dedi.

Wolff ayrıca pist limitlerinin bazı pistlerde daha küçük bir problem olduğunu söyledi ve ekledi: "Bence daha yeni pistlere bakarak; Mugello'da, Portimao'da ve Imola'da gördüğümüz muazzam yarışlara yeni pistlerde de nasıl ulaşabiliriz bunu görmeliyiz."

"Bu [eski] pistlerden bir ders çıkararak ilerleriz, tekerleği yeniden keşfetmemize gerek yok."

Red Bull takım patronu Christian Horner da çakıl havuzunun daha iyi bir çözüm olduğu görüşünde. 

Konu hakkında konuşan Horner, şunları söyledi: "Bence bir denge bulmak önemli. Bence asıl problem, kerblerin orada duruyor oluşu. Sürücüler onları hemen göremiyor ve bu da sizi oraya gitmeye davet ediyor."

"Araca bu kadar hasar vermeyen bir çözüm bulmak güzel olurdu. Bir zaman cezası olabilirdi. Bu yüzden uzun vadede çakıl havuzları yapılmasının daha iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Yine fiziksel bir cezanız oluyor ama ön kanadınızı kırmıyorsunuz ki bütçe sınırlamasının olduğu bir dünyada bu oldukça pahalı."

Horner ayrıca, Red Bull'un parça üretimindeki sıkışıklığından bahsetti ve şunları söyledi: "Bu zor bir durum çünkü parçaların tüketimi yüksek ama bütçe sınırlamasından dolayı büyük stoklarımızız yok. Sürekli olarak bir dengeleme çalışması içindeyiz ve gelecek 3 yarış (Fransa, Avusturya) ön kanatları yeme konusunda oldukça açlar."

 

 

 

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