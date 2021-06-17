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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Paul Ricard'da yine iki DRS bölgesi olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Pul Ricard yarışında iki DRS bölgesi olacağını duyurdu.

Paul Ricard'da yine iki DRS bölgesi olacak

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Fransa GP, bir yıl aradan sonra takvime geri dönecek ve yarış öncesinde pistle ilgili ilk bilgiler gelmeye devam ediyor.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Paul Ricard'da tıpkı 2019 yılında olduğu gibi iki DRS bölgesi olacak.

Yapılan açıklamaya göre ilk DRS algılama noktası yedinci virajdan 75 metre önce, DRS aktivasyon noktası ise yedinci virajdan 170 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 14. virajda, aktivasyon noktası ise 15. virajdan 115 metre sonra olacak.

Pistte 2019'a göre çok fazla değişiklik yok. Pistin büyük bir kısmının asfaltı yenilendi ve pit yolu ile ana düzlüğü ayıran bariyer toplamda 15 metre uzatıldı.

Ayrıca FIA, bu hafta sonu yapılacak yarışta pilot hakemin eski F1 sürücüsü Yannick Dalmas olacağını açıkladı. Dalmas bu yıl ilk kez pilot hakemlik görevini üstlenecek.

Bu yıl Emanuele Pirro, Tom Christensen, Derek Warwick, Vitantonio Liuzzi ve Enriquer Bernoldi pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
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