Paul Ricard'da yine iki DRS bölgesi olacak

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Fransa GP, bir yıl aradan sonra takvime geri dönecek ve yarış öncesinde pistle ilgili ilk bilgiler gelmeye devam ediyor.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Paul Ricard'da tıpkı 2019 yılında olduğu gibi iki DRS bölgesi olacak.

Yapılan açıklamaya göre ilk DRS algılama noktası yedinci virajdan 75 metre önce, DRS aktivasyon noktası ise yedinci virajdan 170 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 14. virajda, aktivasyon noktası ise 15. virajdan 115 metre sonra olacak.

Pistte 2019'a göre çok fazla değişiklik yok. Pistin büyük bir kısmının asfaltı yenilendi ve pit yolu ile ana düzlüğü ayıran bariyer toplamda 15 metre uzatıldı.

Ayrıca FIA, bu hafta sonu yapılacak yarışta pilot hakemin eski F1 sürücüsü Yannick Dalmas olacağını açıkladı. Dalmas bu yıl ilk kez pilot hakemlik görevini üstlenecek.

Bu yıl Emanuele Pirro, Tom Christensen, Derek Warwick, Vitantonio Liuzzi ve Enriquer Bernoldi pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Emanuele Pirro Emilia Romagna GP Tom Kristensen Portekiz GP Tom Kristensen İspanya GP Derek Warwick Monako GP Vitantonio Liuzzi Azerbaycan GP Enrique Bernoldi Fransa GP Yannick Dalmas