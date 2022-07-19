Paul Ricard'da sıcak hava etkili olacak
Paul Ricard'da gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix'sinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor.
Paul Ricard genellikle sıcak yarışlara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor ve bu durum 2022 yarışında da değişmeyecek.
İlk hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi günleri hava sıcaklığı 33 dereceyi bulurken, pazar günü 32 derecelik bir sıcaklık bekleniyor.
Üç günün tamamında hava güneşli olacak ve yağmur ihtimali bulunmuyor. Ayrıca rüzgarın hızı da ortalama 19 km/s civarında olacak.
Bu açıdan takımları zorlayacak tek şey yüksek sıcaklık olacak.
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