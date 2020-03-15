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Formula 1 / Son dakika

Paul Ricard ve Yas Marina pistleri geçici olarak kapatıldı!

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Paul Ricard ve Yas Marina pistleri geçici olarak kapatıldı!
Ekleyen:
, Editör
15 Mar 2020 18:30

Fransa'nın Paul Ricard ve Abu Dhabi'nin Yas Marina pisti, Coronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Fransız yetkililer Coronavirüs'ün yayılımına yanıt verdi ve eczaneler, marketler, bankalar ve benzin istasyonları hariç tüm halka açık alanların kapatıldığını duyurdu. Kapatılan alanlar arasında pistler ve dolayısıyla da Paul Ricard da yer alıyor.

Paul Ricard'dan yapılan açıklamada, “COVID-19'un yayılımı ve son hükümet raporları sonrası Paul Ricard pistine ek olarak, diğer tüm yapıların (parkurlar, yarış pisti, kurs alanı, eğlence parkı vb. gibi alanlar) 15 Mart'tan itibaren geçici olarak kapatıldı." denildi.

Fransa otomobil kulübü ACO da Le Mans pistinin kapatıldığını doğruladı.

Bu iki piste ek olarak Ledenon pistinin de kapatıldığı açıklandı.

Fransa dışındaki bazı ülkelerde de benzer adımlar atıldı.

Yıl sonunda Abu Dhabi Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Yas Marina Pisti, Coronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart - 31 Mart tarihleri ​​arasında tamamen kapalı olacak.

Organizatörler, bu dönem için herhangi bir etkinlik planlayan herkesten özür diledi.

Bu döneme ilişkin tüm etkinlikler iptal edildi ve ödenen tüm paralar iade edilecek.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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