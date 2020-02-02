Paul Ricard, sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapmaya yaklaşmış

Barcelona son yıllarda Formula 1'in sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapıyor. Gelecek yıl testin başka bir yerde yapılma ihtimali vardı, ancak takımların büyük destek verdiği Barcelona pisti, yeni sezonda da testlere ev sahipliği yapacak.

2020 sezonu öncesi yapılacak test, takımlar ve FIA'nın anlaşmasıyla birlikte sekiz günden altı güne indirilmiş durumda.

Başlangıçta takımlar Barcelona dışındaki alternatiflere baktılar ancak sonunda yine İspanyol pistinde karar kılındı.

Paul Ricard pistinin direktörü Stephane Clair, 2020 testlerine ev sahipliği yapmaya yaklaştıklarını doğruladı.

Clair, "Sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapıyormuş gibi hazırlanıyoruz. Bunu hayal ediyoruz ve bunun için görüşmelerde bulunuyoruz. Bu yıl kış testlerine ev sahipliği yapma şansımız yüksekti. Fakat sonunda Barcelona'daki pistin sahipleri devreye girdi."

"İspanya Grand Prix'sini korumak için, sezon öncesi testlerinin de Barcelona'da yapılması gerektiğine karar verildi."

"Şampiyonanın sahipleri, pistin Formula 1 için çok şey yaptığına karar verdi, bu yüzden onlara yardımcı olmak mantıklı olacaktı. Bundan ötürü de sözleşmeyi bir yıl daha uzattılar ve kış testlerini orada yapacaklar."

"İklim ve mesafe açısından takımlar Barcelona veya Paul Ricard'a gitmeyi umursamıyor. Her iki pistte de aynı verilere sahip oluyorlar. Bu nedenle bir yarış pistinin seçimi herhangi bir soruna neden olmaz. İstemedikleri şey, dünyanın diğer ucuna gitmek.”

Çeviri: İnci Beğen

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