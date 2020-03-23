Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor

Paul Ricard pisti, takvime döndüğü günden bu yana heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapamıyor ve tekerlek tekerleğe mücadele eksikliği yarışın eleştirilmesine neden oluyor.

Bunun üzerine Eric Boullier önderliğinde pist düzeniyle ilgili ciddi çalışmalar başlatıldı ve bunlar 2020 sezonunda kullanılacak.

Canal+'a konuşan Boullier, "Salgınla ilgili sorundan hemen önce sadece 2020 için değil, aynı zamanda 2021 ile 2022 için de bazı değişiklikler duyurmaya hazırdık."

“Değişiklikleri bu yıl yapmayı planlıyoruz. Bu, FOM, FIA ve Paul Ricard pisti ile birlikte geliştirdiğimiz bir proje. Tabii ki, Coronavirüs ile ilgili mevcut durum nedeniyle işler yapılamıyor, ancak en kısa zamanda hazır olacağız."

"Geçişi arttırmak ve pilotu atak yapma konusunda cesaretlendirmek adına bazı çözümler bulduk. Şu noktada diğer şeyleri duyurmak için günlük hayatımızda biraz daha netlik olana kadar bekleyeceğiz."

"Ne yazık ki bazılarını izin verilen süre içerisinde yapamıyoruz ve bu yüzden gelecek yıl yapacağımız başka değişiklikler de olacak. 2021'de neler olacağını göreceğiz."

"Yeni kurallar geldiğinde pisti değiştirmek için yine imkanımız olacak." dedi.

Boullier, genel bilet satışları hakkında da bilgi verdi.

“Şu anda Fransa Grand Prix'si olarak durumun nasıl ilerlediğine bakıyoruz. Yarışa üç aydan uzun bir süre var ve planlarını bilmek için FOM ile temas halindeyiz. Çünkü öncelikle her şey takımlarla ilgili. Ayrıca taraftarlarla ilgili endişelerimiz de var."

"Müşterilerimize, seyircilerimize, taraftarlarımıza aldıkları bileti iade etme imkanı sunuyor. Ancak, bunu yarış yapmanın mümkün olmadığı ve yarışı iptal etmemiz istendiği vakit yapacağız."

"Organizatörler ve takımlar uzaktan çalışıyor. Günde birkaç kez konuşuyoruz ve sürekli olarak İnternet üzerinden iletişim kuruyoruz. Elbette çalışmalar yavaşladı, ancak devam ediyor. Hiçbir şey yapılmıyormuş gibi olduğunu söyleyemeyeceğim, bu doğru değil. Ama umarım Fransa Grand Prix'si gerçekleşir. Olayların nasıl gelişeceğini görelim. ”