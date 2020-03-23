Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
249 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor

paylaşım
yorumlar
Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor
Ekleyen:
, Editör
23 Mar 2020 06:44

Fransa GP'nin patronu Eric Boullier, 2020 Paul Ricard yarışı için pist düzeninde değişikliklikler planladıklarını söyledi.

Paul Ricard pisti, takvime döndüğü günden bu yana heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapamıyor ve tekerlek tekerleğe mücadele eksikliği yarışın eleştirilmesine neden oluyor.

Bunun üzerine Eric Boullier önderliğinde pist düzeniyle ilgili ciddi çalışmalar başlatıldı ve bunlar 2020 sezonunda kullanılacak.

Canal+'a konuşan Boullier, "Salgınla ilgili sorundan hemen önce sadece 2020 için değil, aynı zamanda 2021 ile 2022 için de bazı değişiklikler duyurmaya hazırdık."

“Değişiklikleri bu yıl yapmayı planlıyoruz. Bu, FOM, FIA ve Paul Ricard pisti ile birlikte geliştirdiğimiz bir proje. Tabii ki, Coronavirüs ile ilgili mevcut durum nedeniyle işler yapılamıyor, ancak en kısa zamanda hazır olacağız."

"Geçişi arttırmak ve pilotu atak yapma konusunda cesaretlendirmek adına bazı çözümler bulduk. Şu noktada diğer şeyleri duyurmak için günlük hayatımızda biraz daha netlik  olana kadar bekleyeceğiz."

"Ne yazık ki bazılarını izin verilen süre içerisinde yapamıyoruz ve bu yüzden gelecek yıl yapacağımız başka değişiklikler de olacak. 2021'de neler olacağını göreceğiz."

"Yeni kurallar geldiğinde pisti değiştirmek için yine imkanımız olacak." dedi.

Boullier, genel bilet satışları hakkında da bilgi verdi.

“Şu anda Fransa Grand Prix'si olarak durumun nasıl ilerlediğine bakıyoruz. Yarışa üç aydan uzun bir süre var ve planlarını bilmek için FOM ile temas halindeyiz. Çünkü öncelikle her şey takımlarla ilgili. Ayrıca taraftarlarla ilgili endişelerimiz de var."

"Müşterilerimize, seyircilerimize, taraftarlarımıza aldıkları bileti iade etme imkanı sunuyor. Ancak, bunu yarış yapmanın mümkün olmadığı ve yarışı iptal etmemiz istendiği vakit yapacağız."

"Organizatörler ve takımlar uzaktan çalışıyor. Günde birkaç kez konuşuyoruz ve sürekli olarak İnternet üzerinden iletişim kuruyoruz. Elbette çalışmalar yavaşladı, ancak devam ediyor. Hiçbir şey yapılmıyormuş gibi olduğunu söyleyemeyeceğim, bu doğru değil. Ama umarım Fransa Grand Prix'si gerçekleşir. Olayların nasıl gelişeceğini görelim. ”

Sonraki haber
"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"

Önceki haber

"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
39 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"

1s
2
eSports

Tekrar izle: #NotTheBahGP F1 Espor yarışı

3
Formula 1

Hamilton, gerçek bir lider olduğunu nasıl gösterdi?

4
Formula 1

Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor

11dk
5
Formula 1

Bakü organizatörleri, 2020 Azerbaycan GP'yi erteleme kararı aldı!

Son Videolar

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Red Bull RB16 - Avustralya GP Güncellemeleri 01:32
Formula 1

Red Bull RB16 - Avustralya GP Güncellemeleri

Son Haberler

Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor
F1

Paul Ricard, 2020 için önemli pist düzeni değişiklikleri planlıyor

"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"
F1

"Mercedes'e geçiş, McLaren için maliyetli olacak"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 22 Mart
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 22 Mart

Bakü organizatörleri, 2020 Azerbaycan GP'yi erteleme kararı aldı!
F1

Bakü organizatörleri, 2020 Azerbaycan GP'yi erteleme kararı aldı!

Tekrar izle: #NotTheBahGP F1 Espor yarışı
eSpt

Tekrar izle: #NotTheBahGP F1 Espor yarışı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.