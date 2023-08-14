Patrick: "Verstappen-Alonso ikilisi çok ilgi çekici olurdu"
Eski IndyCar ve NASCAR sürücüsü Danica Patrick'e göre Fernando Alonso-Max Verstappen ikilisini izlemek çok zevkli olabilir.
2023 sezonunun hikayesi şu ana kadar iki isim tarafından yazıldı: Max Verstappen ve Fernando Alonso.
Kariyerinin üçüncü şampiyonluğuna rekorları kıra kıra ilerleyen Verstappen tam 10 zaferle şampiyona lideri, Alonso ise 41 yaşına girmesine rağmen eskisinden çok daha güçlü şekilde yoluna devam ediyor.
Bu yıl Aston Martin ile yeni bir sayfa açan Alonso, ilk sekiz yarışta altı podyum elde etmesinin ardından şu anda şampiyonada üçüncü.
Dolayısıyla son dönemin en önemli sorusu, Verstappen ve Alonso'nun takım arkadaşı olacağı bir senaryoda kimin önde kalabileceği.
Tarihin en önemli kadın sürücülerinden Danica Patrick ise bu ikilinin bir araya geldiği bir senaryonun heyecan vereceğini, ancak denkleme Lewis Hamilton'ı da dahil edeceğini söylüyor.
Sky F1 Podcast'ine konuşan Patrick, araç performansları eşitlendiğinde kimin önde olacağı sorusuna, "Fernando Alonso'yu düşünmemek benim için oldukça zor."
"41 yaşında ve halen çok rekabetçi, bunu bir ara verdikten sonra sürdürmesi daha da etkileyici."
"Ancak her açıdan düşünürsek Max Verstappen'i göz ardı edemeyiz, Max ve Alonso gerçekten harika bir ikili olurdu."
"İkisi de oldukça agresif pilotlar, onları izlemek çok zevkli olurdu."
"Lewis Hamilton'ın da bu konuda nerede olduğunu gerçekten merak ediyorum."
"Çok tutarlı, çok fazla hata yapmıyor, dolayısıyla Alonso ve Verstappen kapışırken bir anda liderliği kapabilir!" dedi.
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