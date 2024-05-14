Patrick: "Sargeant F1'de kalıcı bir güce sahip değil"
Takvimde üç yarışa sahip olmalarına rağmen, Amerika'nın; arkalarında duracak bir Amerikalı sürücüye ihtiyacı var. Ancak Danica Patrick Logan Sargeant'ın bu iş için uygun kişi olduğuna inanmıyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sargeant geçen sezon Williams ile Formula 1'deki ilk yarışına çıktı ancak çok geçmeden günlerinin sayılı olduğu söylentileri dolaşmaya başladı.
Takım arkadaşı Alex Albon'un oldukça gerisinde kalan Sargeant, sezonu takım arkadaşının 27 puanına karşılık 1 puanla tamamladı.
Bu sezon evindeki üç yarışın ilki olan Miami Grand Prix'sinde Sprint sıralamasında ilk kez Albon'u geride bırakmasına rağmen, pazar günkü yarışın sıralama turlarında yine geride kaldı.
Eski IndyCar ve NASCAR sürücüsü Patrick, Sargeant'ın Amerikalı taraftarlara ilham verebilecek bir sürücü olduğuna inanmıyor.
Sky Sports yorumcusu, "Amerikalı bir sürücünün daha iyi bir performans göstermesi elbette iyi olurdu."
"Logan'ın olup bitenler karşısında kalıcı bir güce sahip olduğundan emin değilim. Bence yerine başka biri gelecek. Andretti'nin gride katılması Amerika'ya kesinlikle yardımcı olabilir."
"Amerikalı bir sürücü, Amerika'da pazarlama ve medyanın ilgisini arttırır ve daha fazla taraftar çeker." dedi.
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