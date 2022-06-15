Patrick: "Leclerc kendisini mağlup hissediyor olmalı"

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Leclerc'in baskın şekilde kazandığı ve herkes tarafından şampiyonluğun ana adayı olarak görüldüğü Avustralya Grand Prix'sinden bu yana sadece birkaç ay geçti. Fakat tablo şu anda tamamen tersine dönmüş durumda.

Max Verstappen arayı açıyor ve Sergio Perez dahi artık şampiyonada Ferrari pilotlarının önünde yer alıyor.

Belki de Leclerc için daha da kötü olan şey zayıf formunun kendisiyle hiçbir ilgisi olmaması olabilir. Çünkü Monako'da Ferrari'nin strateji hatasıyla geriye düşerken, hem İspanya hem de Bakü'de lider giderken motor sorunuyla yarış dışı kaldı.

NASCAR ve IndyCar gibi serilerde mücadele eden ve şimdilerde yorumculuk yapan Danica Patrick, Leclerc'in tüm bu yaşananların ardından kendisini "mağlup gibi" hissettiğini söyledi.

Patrick Sky Sports'a verdiği demeçte, "Özellikle lider giderken yaşayabileceğiniz en kötü şey budur."

"Carlos da yarışı çok erken bir noktada bıraktığı için Ferrari'nin bazı sorunları olduğu görülebiliyor. Sezon başında Red Bull'un yaşadığı bazı sorunlar vardı fakat artık bunu Ferrari devralmış gibi görünüyor."

"Eminim Charles, lider giderken teknik sorunlarla yarış dışı kaldığı birkaç yarışın ardından kendisini şu anda mağlup gibi hissediyordur."

"Formula 1'de birden fazla kez yarış dışı kalamazsınız, buna yer yok çünkü yeteri kadar yarış yok."

"Röportaj yaptığınız zaman kesinlikle bu mağlup olmuşluk hissini alabiliyordunuz ama ben de öyle olurdum çünkü şampiyonanın ellerinizin arasından kayıp gittiğini hissediyorsunuz. Çünkü baktığınızda Max gibi çok agresif ve çok güçlü bir rakibe karşı yarışıyorsunuz."

"Sezon başında yaşadığı sorunlara rağmen hâlâ ne kadar hızlı olduğu ortada. Yani bunun üstesinden gelmek kolay olmayacak."

"Ayrıca Checo da artık şampiyonanın içerisinde. Yani sadece o ve Max arasında değil, Checo da bu mücadelede." dedi.

Danica Patrick Fotoğraf: Alexander Trienitz