Patrick: "Kadın sürücülerin Formula 1'de 'olumlu' karşılanması gerekiyor"

Eski NASCAR ve IndyCar sürücüsü, büyürken genç kategorilerde yarışmak için Avrupa'ya taşındı, ancak bunu yaparken “eşit” hissetmediğini ve kariyerine devam etmek için Amerika'ya döndüğünde daha eşit bir oyun alanında olduğunu açıkladı.

Patrick'in adı Formula 1'e gelince, IndyCar'dan bir geçişle ilişkilendirildi, ancak hiçbir hareket olmadı. Danica, Bernie Ecclestone'un geçmişteki yorumlarının, potansiyel kadın Formula 1 sürücülerine karşı daha olumlu bir tutum sergilenmesine yardımcı olmadığını düşünüyor.

Ecclestone, 2005'te Patrick'e ithafen, “kadınların diğer tüm ev aletleri gibi beyaz giyinmesi gerektiğini” ve bir kadın sürücü bir gün Formula 1'e geçecekse, motor sporları kültürünün - özellikle Avrupa'da - değişmesi gerektiğini söylemişti.

Patrick, kadın sürücülerin Formula 1'e ulaşma şanslarının nasıl artırılabileceği sorulduğunda RACER'a, "Bernie Ecclestone'un benim hakkımda söylediği bazı olumsuz şeyleri hatırlıyorum, bu yüzden belki güzel şeyler söylenebilir!"

“İnsanları hoş karşılayın! Eminim bu sözü vurgulayabilirsiniz..."

"Bununla ilgili Amerika ve İngiltere hakkında konuşabilirim. Bir kız olarak İngiltere'de hoş karşılandığımı kesinlikle hissetmedim. Bu yüzden her zaman İngiltere ve Avrupa'nın sosyal yapılarında, kimin ne yaptığına ilişkin hiyerarşilerinde ve cinsiyet dinamiklerinde daha geride olduklarını hissettim. Bilmiyorum, bana böyle hissettirdi."

"Eve geldiğimde çok daha hoş karşılandığımı hissettim. İnsanların benimle çalıştığı için gerçekten heyecanlandığını hissettim. Eşit hissettim ama İngiltere'de böyle değildi. Belki de Formula 1'e gitmek için merdivenleri tırmanan çok sayıda kadın görmemenizin bir nedeni de budur."

Bernie Ecclestone Fotoğraf: Uncredited

"Bunu ne değiştirir? Sorumlu kişilerin tutumlarını değiştirmeleri gerekiyor. Bu kültürel bir şey gibi, kültürel bir norm gibi. Bunu Amerika'nın her yerinde görebilirsiniz, her türden farklı kültürel şeyler gerçekten kabul ettirilmeye çalışılır ve bunun üzerine bir çok anlatı ve drama oluşturulur. Burada işleri normal hale getirmemek için birçok girişim var."

"Geri kalmış bir yerde işler böyle mi yürüyor bilmiyorum. Bu normal mi bilmiyorum. Orada uzun zamandır yaşamıyorum, bu yüzden eskisinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. 1998-2001 yıllarında oradaydım, yani 20 yıldan fazla bir süre önce. Eminim şimdi farklıdır ama Amerika'nın ilerlediğini biliyorum, bu yüzden dünya aynı hızda ilerlese bile, o süreçte farklı noktalardaydık."

"Bunun tartışmalı bir cevap olduğunu biliyorum ama doğrudan deneyimim bu oldu. Patron, çamaşır yıkamak ve beyaz giymek hakkında bir şeyler söyledi! Bu ne demek? Seriden sorumlu kişi böyle şeyler söylerken daha fazla konuşmama gerek var mı?” dedi.