Patrese: "Verstappen daha sakin, Hamilton daha motive olacak"

Haberi dinle

Max Verstappen, Lewis Hamilton ile girdiği yoğun savaşın ardından 2021 sezonunda kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etmeyi başarmıştı.

Hollandalı pilot, böylelikle kariyerindeki ilk şampiyonluk mücadelesini kazandı. Yıl boyunca etkileyici bir performans sergileyen Verstappen, finiş gördüğü yarışlardan birisi hariç hepsinde ilk ikiye girdi. Muhtemelen aracı hasar almasa Macaristan yarışında da ilk ikiye girecekti.

Yine de Verstappen, zaman zaman bu sonuçları elde etmek adına agresif sürüşler yapmak zorunda kaldı ve ilk şampiyonluğunu ne kadar istediği görülebiliyordu.

Eski F1 pilotu Riccardo Patrese, ilk şampiyonluğunu kazanmanın Verstappen'i rahatlatacağını düşünüyor.

Ayrıca kaçan şampiyonluktan sonra daha motive bir Hamilton görmeyi de bekliyor.

La Gazzetta dello Sport ile olan röportajında Verstappen'in 2022 şampiyonluğunun favorisi olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Evet ama bana göre Hamilton'la şansı %50'ye 50 olacak."

"Verstappen'e baktığınızda, son yıllarda çok geliştiğini görebiliyorsunuz ve son iki sezonda gerçekten harika sonuçlar aldı. Bunun nedeni giderek daha olgun bir pilot haline gelmesi. Üç yıl önce yaptığı hataları artık yapmıyor."

"İhtiyaç duyduğu sonuçları nasıl alacağını bilen bir sürücü oldu."

"Şimdi dünya şampiyonluğunu kazandığını da göz önüne alırsak, artık daha soğukkanlı bir şekilde süreceğini düşünüyorum."

"Diğer tarafta geçen sezonun nasıl bittiğine bakarsak, Hamilton'ın daha da motive döneceğini düşünüyorum."

"Ayrıca Perez var fakat Perez beni geçen yıl pek etkilemedi. Yani genel anlamda onun Lewis Hamilton'ı yenebilecek kapasitede olduğuna inanmıyorum."