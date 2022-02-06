Patrese: "Newey yeni kurallarla fark yatacak"

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2022 sezonuyla beraber Formula 1'in teknik kuralları tamamen değişti ve takımların ne gibi çözümler geliştireceği merak konusu.

Gözler yine Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey'e çevrilmiş durumda. Çünkü Formula 1'de bulunduğu süre zarfında her zaman kazanabilecek tasarımlar hazırladı. Bundan ötürü yeni kural dönemi için de güçlü bir bir tasarıma imza atması bekleniyor.

Böyle düşünen isimlerden birisi de eski Formula 1 pilotu Riccardo Patrese.

67 yaşındaki İtalyan pilot, La Gazzetta Dello Sport'a şöyle dedi: ”Bana öyle geliyor ki Adrian Newey fark yaratabilir. Bunu kariyeri boyunca defalarca kez gösterdi."

"Bu yeni kurallarla ilgili detayları mükemmelleştirecek niteliklere sahip. Ekibinizde dünya standartlarında bir mühendisin olması gerçekten fark yaratabilir."

Eski Williams pilotu, Honda'nın hâlâ Red Bull'un performansı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini düşünüyor.

Patrese, "Geçen seneki araç çok rekabetçiydi. Artık aracın üzerinde belki Honda logosu olmayacak ama yine de Red Bull'u yüzde 100 destekleyecekler."

"Red Bull ile kazanabilirlerse mutlu olacaklarını düşünüyorum.” dedi.

Son olarak da Verstappen hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Patrese, "Verstappen son iki sezonda çok gelişti ve çok güzel sonuçlar elde etti. Bu açıdan epey olgunlaştı."

“İhtiyaç duyduğu sonuçları alıyor ve geçen yıl dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından daha rahat olacak." dedi.

Son olarak Perez'le ilgili, "Şahsen ondan etkilenmedim. Hamilton'ı kesinlikle yenemez." dedi.