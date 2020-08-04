Patlak lastikle podyuma çıkan son pilot: Stefan Johansson

2020 Britanya GP'nin son turları oldukça dramatikti. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, rahat şekilde lider götürdüğü yarışta bitiş çizgisini üç lastikle geçmek zorunda kaldı. Çünkü son turun ortalarında sol ön lastiği kendiliğinden patladı.

Hamilton şanslıydı çünkü son turun ortalarında lastik patlatmıştı ve Max Verstappen'e karşı açtığı fark, ona galibiyeti getirecek kadar büyüktü.

Oysa lastik patlatan diğer sürücüler Valtteri Bottas veya Carlos Sainz o kadar da şanslı değildi.

Hamilton'ın bu başarısı, dünya çapında ses getirdi. Fakat üç lastikle podyuma çıkabilen tek pilot Hamilton değildi.

26 Temmuz 1987'de yapılan Almanya Grand Prix'sinde, o dönem Mclaren'da yarışan Stefan Johansson son turda lastik patlattı.

Fakat Johansson, Hamilton kadar şanslı değildi çünkü lastik, henüz pistin ilk virajında parçalanmıştı ve neredeyse tüm pisti üç lastikle geçmek zorunda kalmıştı.

İsveçli sürücü, McLaren'ını zar zor da olsa damalı bayrağa ulaştırdı ve ikinci olarak unutulmaz bir podyum elde etti.

Johansson o yarışı, Nelson Piuqet'nin tam 1 dakika 39.5 saniye ardında tamamladı ancak diğer sürücülerin bir tur geride olması, Johansson'un podyumuna büyük katkıda bulundu.