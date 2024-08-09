Paraşütle atlamak Mick Schumacher'i nasıl zinde tutuyor?

Autosport'a konuşan Mick Schumacher, Kanada Grand Prix'si sırasında hobilerinden bahsederken pek yaygın olmayan bir hobiden şu şekilde bahsetti: "Paraşütle atlamayı çok seviyorum."

"Eğer yanlış hatırlamıyorsam ilk kez paraşütle atladığımda sekiz ya da dokuz yaşındaydım."

"Aslında bu pek hoşuma gitmemişti ama sonra kız kardeşim bunu yaptı ve ben de 'Lanet olsun, kız kardeşim yapabildiyse ben de yapmalıyım' dedim."

"Bu yüzden gözlerim kapalı atladım ama o kadar sevdim ki hemen tekrarlamak istedim."

"16 yaşındayken bunu kendi başıma yapabilmeye başladım. Şu anda toplamda 1.600 atlayışım ve bir lisansım var."

Schumacher, Lewis Hamilton'ın da hoşlandığı ve ikilinin birlikte paraşütle atladığı adrenalin dolu bu eğlencenin aynı zamanda bir pilot olarak kendini geliştirmesine de olanak sağladığını söylüyor.

Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG F1 Takımı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu sadece vücudumu daha iyi tanımam için bir fırsat değil. Ayaklarınız, elleriniz, vücudunuz, başınız, gözleriniz arasında bir koordinasyon var. Bu size yarışırken ne yapmanız gerektiği konusunda bir fikir veriyor, aynı zamanda hava durumu ve rüzgar hakkında da bilgi sahibi olmanızı sağlıyor."

"Bunu yapmayı seviyorum çünkü bu babamla yaptığım bir şeydi."

Haas'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından Schumacher şimdi Mercedes'in yedek pilotu olarak görev alıyor ve Alpine ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışıyor.

Bu yılki Le Mans 24 Saat'teki performansı, her iki Alpine hiper aracının da sadece altı saat sonra motor sorunları yaşaması ve her ikisinin de yarıştan çekilmek zorunda kalması nedeniyle kısa sürdü. Bununla birlikte, başka bir takımla yaşadığı deneyimin ve WEC'de yarışmanın kendisini daha kapsamlı bir sürücü haline getirdiğini söylüyor.

Alpine ile geçirdiği zamanın ve Mercedes ile çalışmanın, F1'e dönmek için bir yol bulmasına yardımcı olmasını umuyor.

Ancak Alman sürücüye göre kendisinin hâlâ kanıtlaması gereken çok şey var: "Alpine ile çalışmak F1 gridindeki bir takımın beni daha iyi tanıması için bir fırsat."

"Bu daha kapsamlı bir sürücü olmamı ve farklı disiplinleri denememi sağlıyor, çünkü bu bana fazladan %1 bile olsa daha iyi bir verebilir."

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Fotoğraf: Marc Fleury

"Şu anki geçmişimle bir takıma değer katabilirim. Kendinizi kanıtlamak için zor zamanlardan geçmeniz gerekir ama ben padokta yürürken hâlâ gülümseyebiliyor ve motive olabiliyorum."

"Başarılı olana kadar denemeye devam edeceğim ve vazgeçmek için bir neden görmüyorum. Odak noktam F1'e geri dönmek, bu benim çocukluğumdan beri hayalim ve bundan vazgeçmeyeceğim."

"Hâlâ kanıtlamam gereken çok şey var. Beni tanıyan pek çok kişi destek serilerinde bunu gördü ama beni Haas ile tanıyanlar bunu görmedi. Beni yargılayanlara yanlış olduklarını kanıtlamak istediğim çok şey var."

"İnsanlar ne kadar sıkı çalıştığımı bilselerdi, kararlarını farklı bir şekilde verirlerdi."